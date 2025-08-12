基孔肯雅熱｜謝展寰指19區成立跨部門工作組防蚊　市民：唔覺有蚊

本港今年共錄得5宗基孔肯雅熱輸入個案，秀茂坪上月誘蚊器指數為市區最高。民建聯今日（12日）於秀茂坪商場派發驅蚊香包及蚊貼等防蚊用品，環境及生態局局長謝展寰出席時表示食環署已在19個地區成立跨部門工作組，清除積水、清理雜草和枯葉、疏通渠道，以及噴灑蚊藥以減少蚊滋生。有秀茂坪居民認為政府防蚊措施充足，平時「唔覺有蚊」，「有蚊都被政府捉晒」。



環境及生態局局長謝展寰（前排右三）

藍田及秀茂坪上月誘蚊器指數達19.7%，貼近第三級紅色級別，是市區最高。民建聯今日（12日）於秀茂坪商場派發驅蚊香包及蚊貼等防蚊用品，預計會於全港派發15萬張蚊貼。

謝展寰：食環署應用新型殺蚊藥 定期發放蚊患指數

謝展寰表示，食環署已在19個地區成立跨部門工作組，在公眾地方及政府範圍清除積水、清理雜草和枯葉、疏通渠道、及噴灑蚊藥以減少滋生。食環署將定期發放蚊患指數，如芋處達到10%便會加強滅蚊。

截至今年7月，署方就積水問題作出84次即時檢控，其中77宗個案為地盤。謝展寰指食環署應用新型殺蚊藥，將其放在水或兜中，待蚊將蚊藥帶至其他水體，有效阻止防滋生。

「中西醫結合・預治基孔肯雅熱」 全港防蚊滅蚊行動啟動禮今日（12日）於秀茂坪商場舉行，向居民派發驅蚊香包及蚊貼等防蚊用品。（梁曉煒攝）

居民認為滅蚊措施足：有蚊都被政府捉晒

出席活動的香港註冊中醫學會副會長李嘉欣表示，向市民派發的驅蚊香包內含有艾草、香茅等中藥成分，建議將香包掛在風扇上，保持住處空氣流通。她建議每2至3星期更換香包，有助減輕蚊患情況。

住在秀茂坪的余先生領取防蚊用品後指，認為政府平時滅蚊措施已經「好足夠」，「有蚊都被政府捉晒」。他不太擔心蚊患，平日到山邊或公園也不會噴蚊怕水或穿淺色衣服。姓呂夫婦平日在家居多，就算出門也 「唔覺有蚊」，家中則「間中有蚊」，也會用殺蟲劑噴，稱「自己老人被蚊叮就叮，無所謂」。

余先生領取防蚊用品後指，平時滅蚊措施已經「好足夠」，「有蚊都被政府捉晒」。（梁曉煒攝）