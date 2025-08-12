基孔肯雅熱｜謝展寰指19區成立跨部門工作組防蚊 市民：唔覺有蚊
撰文：梁曉煒
出版：更新：
本港今年共錄得5宗基孔肯雅熱輸入個案，秀茂坪上月誘蚊器指數為市區最高。民建聯今日（12日）於秀茂坪商場派發驅蚊香包及蚊貼等防蚊用品，環境及生態局局長謝展寰出席時表示食環署已在19個地區成立跨部門工作組，清除積水、清理雜草和枯葉、疏通渠道，以及噴灑蚊藥以減少蚊滋生。有秀茂坪居民認為政府防蚊措施充足，平時「唔覺有蚊」，「有蚊都被政府捉晒」。
藍田及秀茂坪上月誘蚊器指數達19.7%，貼近第三級紅色級別，是市區最高。民建聯今日（12日）於秀茂坪商場派發驅蚊香包及蚊貼等防蚊用品，預計會於全港派發15萬張蚊貼。
謝展寰：食環署應用新型殺蚊藥 定期發放蚊患指數
謝展寰表示，食環署已在19個地區成立跨部門工作組，在公眾地方及政府範圍清除積水、清理雜草和枯葉、疏通渠道、及噴灑蚊藥以減少滋生。食環署將定期發放蚊患指數，如芋處達到10%便會加強滅蚊。
截至今年7月，署方就積水問題作出84次即時檢控，其中77宗個案為地盤。謝展寰指食環署應用新型殺蚊藥，將其放在水或兜中，待蚊將蚊藥帶至其他水體，有效阻止防滋生。
居民認為滅蚊措施足：有蚊都被政府捉晒
出席活動的香港註冊中醫學會副會長李嘉欣表示，向市民派發的驅蚊香包內含有艾草、香茅等中藥成分，建議將香包掛在風扇上，保持住處空氣流通。她建議每2至3星期更換香包，有助減輕蚊患情況。
住在秀茂坪的余先生領取防蚊用品後指，認為政府平時滅蚊措施已經「好足夠」，「有蚊都被政府捉晒」。他不太擔心蚊患，平日到山邊或公園也不會噴蚊怕水或穿淺色衣服。姓呂夫婦平日在家居多，就算出門也 「唔覺有蚊」，家中則「間中有蚊」，也會用殺蟲劑噴，稱「自己老人被蚊叮就叮，無所謂」。
基孔肯雅熱｜防護中心指市面暫無國際認證快測 籲市民勿自行檢測基孔肯雅熱 | 廣東一周新增1387例 佛山快速上漲勢頭初步遏制基孔肯雅熱｜衞署：病毒未落地生根 若防蚊不足或現局部本地傳播基孔肯雅熱｜患者有後遺症？佛山市：沒有發現 多數症狀一周消退基孔肯雅熱｜佛山疫情階段有成效 上門抽血、換鎖令市民擔憂？基孔肯雅熱｜佛山：超九成病例痊癒 防控工作取得階段性初步成效基孔肯雅熱｜患者居石籬一邨食環署滅蚊 長者稱不返內地免易中招基孔肯雅熱｜八月首批誘蚊器指數 屯門掃管笏達16.4% 灣仔北0%基孔肯雅熱｜繼佛山、中山後 廣州亦開展愛國衛生運動統一行動基孔肯雅熱｜本港新增一宗輸入個案 66歲婦曾到佛山回港後現病徵