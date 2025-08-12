基孔肯雅熱｜積水滋生蚊子　謝展寰：今年已提84檢控　主要涉地盤

立法會食物安全及環境衞生事務委員會今日（8月12日）舉行特別會議，討論防治蚊患及應對基孔肯雅熱的防控措施。環境及生態局局長謝展寰在會上表示，食環署會加強巡視容易出現積水的地點，並對失責導致有蚊子滋生的處所負責人採取檢控行動。今年1月至7月期間，食環署已提出84宗檢控，包括77宗涉及建築地盤的個案。



香港今年累計錄得5宗基孔肯雅熱確診個案。謝展寰表示，基孔肯雅熱經蚊傳播，不會人傳人，所以防蚊滅蚊是減低基孔肯雅熱傳播風險的最有效方法。環境及生態局上個月已召開政府跨部門防治蟲鼠督導委員會會議，統籌各部門採取行動，全面加強防蚊滅蚊工作。

環境及生態局局長謝展寰。（廖雁雄攝/資料圖片）

謝展寰指出，蚊的活動範圍大約是100米左右。當發現輸入個案時，食環署會即時在個案病者的居所、入住的醫院，以及於傳染期停留過的地方的250米半徑範圍內進行調查和針對性的防蚊滅蚊工作，防止疾病透過蚊在本地傳播。地區方面，食環署在19個區成立了跨部門地區專責小組，聯同各部門在公眾地方及政府場地進行防蚊滅蚊工作。

本港其中一宗基孔肯雅熱個案患者居住葵涌石籬一邨。食環署日前到場於容易出現蚊患位置進行滅蚊工作。（梁鵬威攝）

謝展寰又表示，食環署已將原先在分區指數達20%時進行的強化防蚊滅蚊工作，擴展至指數超過10%的所有分區都會進行強化防蚊滅蚊工作。食環署亦已聯同各區民政事務處及區議會持續進行宣傳教育活動，亦會邀請地區人士及關愛隊協助，將防治蚊患的重要性帶進社區，令市民及早於家居採取防蚊及滅蚊措施。