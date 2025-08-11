尿液汽水｜可樂被加料　食安中心接1個案　額外抽樣本檢測無異常

警方揭發「尿液汽水」案，震驚全港，調查下發現一名63歲男子疑不滿受超市職員不禮貌對待，將尿液混入樽裝「加系可口可樂」和七喜後，放上深水埗、旺角、灣仔區多間超市貨架長達一年，直至一名9歲男童飲用後不適，始揭發事件。



食環署食安中心回覆查詢指，7月時經1823接獲一宗食物投訴，投訴人在旺角一間超級市場購買的一瓶可口可樂 plus汽水飲品，發現類似尿液的異常氣味。在接獲投訴後，食環署已即時跟進事件，並聯同其他相關部門作出調查。食安中心已加強監測涉事及區內零售點額外抽取樣本進行食物安全檢測，檢測結果並無異常。



除這宗個案外，食環署並沒有接獲其他相關投訴，亦暫時並無發現類似的情況。



一名63歲男子疑不滿受超市職員不禮貌對待，將尿液混入加系可口可樂和七喜膠樽支裝飲品後，再將汽水放上多間超市的貨架上，前日（8月9日）被捕。（黃學潤攝）

食環署食安中心又指，食安中心已就事件主動到製造廠進行現場視察，了解其生產過程，及抽取不同的樣本作化驗，未有發現在廠房的生產過程及樣本有異常情況。

警方正跟進相關刑事案件，食安中心會繼續配合及支持警方刑事調查工作。此外， 食安中心會繼續與生產商跟進，密切監察事件進展。

食安中心呼籲市民在選購任何預先包裝的食物時，應仔細檢查包裝是否完整。如發現包裝有破損、瓶裝食品的瓶身有裂縫或瓶蓋出現鬆動，或其他懷疑包裝食品曾被打開或干擾的情況，切勿食用或飲用有關產品，及應通知商鋪／生產商及相關部門跟進。

警方指，過去一年在深水埗、旺角、灣仔區多間超級市場內，發現有「加系可口可樂」及七喜膠樽支裝飲品懷疑含有尿液。（黃學潤攝）

西九龍總區重案組第1隊總督察邱雨星較早前交代案情時指，7月接獲報案，指過去一年在深水埗、旺角、灣仔區多間超級市場內，發現有10支「加系可口可樂」及1支七喜膠樽支裝飲品懷疑含有尿液。其中，一名9歲男童在旺角超市購買該款可樂，飲用後感不適，求醫後即日出院。除男童飲用後不適，亦有職員從上年9月起發現貨物有異，但當時未知成份，直至男童誤飲通報食環署，方知或與尿液有關。

西九龍總區重案組根據情報分析及翻查大量閉路電視，在8月9日於深水埗拘捕一名姓羅（63歲），他已被暫控一項「意圖損害等而施用毒藥等」罪，案件將於明日（12日）於九龍城裁判法院提堂。

被捕人報稱無業，曾與超級市場職員爭執。據悉他並非在超市即場「加料」，相信他之前有飲用相關汽水的習慣，為報復打開汽水樽蓋加入尿液，扭回樽蓋，再帶回商舖擺上架，犯案大約1年。警方亦在犯人寓所發現1支準備好的尿液，以及約6支未開蓋、與驗出有尿液同一批次的飲品，相信有人準備再犯案。

香港太古可口可樂公司回覆查詢指，一直以產品的安全與品質為最優先的考量。該案件屬發生在香港市場上的少數個別事件，涉及被蓄意污染的Coca-Cola Plus （加系可口可樂） 500毫升膠樽。公司在整個調查過程中全力配合政府當局，並嚴格遵循其指導方針行事。對於當局以高度專業與嚴謹態度調查本案，公司深表感謝。