今日新聞8分鐘｜港高德司機揭無身份證｜田螺車甩轆撞飛途人

葵涌大窩口道單車撞傷六旬婦 女傷者送院命危 13歲單車少年被捕

葵涌本周二（12日）發生涉及單車的交通意外。下午5時許，一名女子在葵涌邨對開大窩口道，被一輛單車撞倒，附近天后廟男職員報案。67歲李姓女傷者頭部受傷浴血，陷入昏迷，13歲譚姓單車少年頭部受輕傷清醒，兩人同被送往仁濟醫院，李女鼻部及後腦出血，一度失去意識和呼吸，送院時需要接受心肺復甦術搶救，事後被轉到瑪嘉烈醫院，情況危殆。

警方表示，本周二（12日）下午5時24分，，一名13歲少年踏單車沿大窩口道南行，當駛至大窩口道近天后廟時，懷疑撞倒正在過路的67歲李姓女子。救護員接報到場，李女和少年分別頭部和手腳受傷，分別昏迷及清醒被送往仁濟醫院治理，李女其後被轉送至瑪嘉烈醫院，經初步調查，涉案少年涉嫌「在公眾地方罔顧後果或疏忽地策騎」被捕，現正被扣留調查。

北角渣華道海面驚現女嬰浮屍 全身赤裸已發脹 警重案組調查

今日（13日）下午4時02分，一名東岸板道男工人途經北角渣華道303號對開海面時，發現有疑似嬰兒物體載浮載沉，懷疑遇溺，於是報警。救援人員接報趕抵，於附近一帶海面搜索，其後將一名女嬰救上岸，惟經救護員檢查後證實死亡。

消息稱，警方經初步調查後，發現女嬰當時全身赤裸，沒有表面傷痕或殘缺，但身體有發脹情況，案件由東區警區重案組第二隊接手跟進。

深水埗謀殺雙屍｜52歲婦涉弒母殺弟案 重案組赴殮房跟進解剖驗屍

深水埗長沙灣道恒滿樓弒母殺弟倫常謀殺案，52歲女疑兇被控兩項謀殺罪，今日（13日）上午在西九龍裁判法院提堂。早上9時，深水埗重案組探員到葵涌公眾殮房跟進解剖驗屍，據知認屍手續亦由警員代辦，未有家屬出現。

事發於周一（11日）下午，一名52歲女子涉嫌在長沙灣道38至40號一單位用鉸剪殺害85歲母親、以及焗死患唐氏綜合症47歲胞弟，警方在記者會上形容兇案令人痛心。

有片｜高德司機不諳廣東話不熟路 乘客起疑追問 揭疑似無身份證

阿里巴巴集團旗下的高德地圖（高德打車）去年攻港，主攻網約的士市場，後來服務擴展至網約車。現時用戶可以透過「高德地圖」App或「支付寶（AlipayHK）」App內的小程序使用「高德打車」。不過，近日有疑似內地司機透過該平台在港接單載客取酬，更親口向乘客承認無香港身份證，只有商務簽注，借用老闆的私家車從事網約車服務。該名乘客其後將與司機聊天的影片上傳至社交平台，直斥「絕對係香港路上計時炸彈」，並報警舉報事件。

有片｜屯門田螺車「甩轆」剷行人路撞飛男途人 網民：勁黑仔好慘

屯門今日（12日）發生罕見「甩轆」撞飛途人意外。傍晚6時許，一名男子路經青山公路—藍地段、近藍地大街對開時，據報有車輪從一車輛甩脫彈出，男事主被車輪撞傷，幸傷勢無礙，清醒由救護車送往屯門醫院治理。

事發一刻車cam片段流出，可見一輛田螺車駛往屯門方向， 期間車尾揚起沙塵，左邊最後一個車輪隨即飛脫，傾斜高速滾向行人路。當時有數名男途人行走，其中一人被從後撞飛，整個人彈開倒地。車輪則繼續前滾，途人驚慌走避；涉事田螺車則駛前停在巴士站旁。網民形容意外猶如「死神來了」，又指「分分鐘撞死人」、「真係行行下街都出事！」、「嗰個人勁黑仔好慘！」

上村謙信摸女翻譯大腿非禮罪成 聞判罰1.5萬企不穩 粉絲飲泣

日本男星上村謙信，早前憑BL日劇《未成年》走紅，他今年3月來港辦粉絲見面會，但涉嫌在慶功宴上摸女翻譯員大腿，又用軟件將日文翻譯成中文問對方：「要唔要一齊去出面嘅廁所。」上村未有自辯，其律師結案時稱位置擠迫，不排除大家「膝頭掂膝頭」。案件今（13日）於西九龍裁判法院裁決，裁判官余俊翔裁定上村非禮罪成。辯方求情指上村因本案遭解僱，十年努力毀於一旦。余官判刑時批評他漠視事主的反應，明顯不尊重女性，應該予以譴責，考慮到被告的處境，判罰款1.5萬元。

多名女粉絲聞罪成飲泣，上村得悉被判罰款後，疑太激動企不穩要身旁男翻譯員扶住，之後又與翻譯員相擁。

食環職員發現心儀對象有男伴 涉下毒令女方入ICU 施毒罪成囚2年

食環署男外判工疑向女友人兼同事求愛不遂，更發現女方已有同居男友，疑憤怒下在女方的食物落毒，令她留醫深切治療部(ICU)一晚。外判工其後遭事主當牧師的父親質問下，認曾在事主食物落亞硝酸鈉，又稱只想給事主教訓，無意取她的性命。外判工否認一項施用毒藥罪，案今（12日）在西九龍法院裁決。裁判官余俊翔裁定被告罪成。

余官指案情非常嚴重，被告很大程度有預謀落毒，事主能夠痊癒只因幸運，不接受被告覺得被人欺騙感情作為求情理由，裁判法院在簡易程序條例的刑期上限，判被告入獄2年。

外媒：Nike吿陳冠希拖欠貨款鬧大烏龍 索償金額實為12.6萬美元

多個潮流網站8月12日報道，藝人及潮牌CLOT創辦人陳冠希遭Nike入稟，就涉嫌違約索償逾1.26億美元（約9.9億港元）。惟數小時後事情卻出現重大轉折，有報道指法庭文件出現嚴重文書錯誤，索償金額應為$12.66萬美元（約99.4萬港元）。