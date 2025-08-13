上村謙信摸女翻譯大腿非禮罪成　聞判罰1.5萬企不穩　粉絲飲泣

日本男星上村謙信，早前憑BL日劇《未成年》走紅，他今年3月來港辦粉絲見面會，但涉嫌在慶功宴上摸女翻譯員大腿，又用軟件將日文翻譯成中文問對方：「要唔要一齊去出面嘅廁所。」上村未有自辯，其律師結案時稱位置擠迫，不排除大家「膝頭掂膝頭」。案件今（13日）於西九龍裁判法院裁決，裁判官余俊翔裁定上村非禮罪成。辯方求情指上村因本案遭解僱，十年努力毀於一旦。余官判刑時批評他漠視事主的反應，明顯不尊重女性，應該予以譴責，考慮到被告的處境，判罰款1.5萬元。



多名女粉絲聞罪成飲泣，上村得悉被判罰款後，疑太激動企不穩要身旁男翻譯員扶住，之後又與翻譯員相擁。



被告被解僱須賠300萬港元違約金

被告上村謙信Kamimura Kenshin（25歲，藝人）由資深大律師余承章代表，他被控於2025年3月2日，在旺角砵蘭街180號3樓明記潮館內，非禮女子X。

辯方求情時透露，被告因本案被公司解雇兼要賠償約300萬元港幣違約金，他十多年的努力毀於一旦。

上村謙信乘私家車到達西九龍法院。(梁鵬威攝)

官指上村明顯對X有好感

余官裁定被告蓄意觸碰X的大腿，他主動坐在X旁邊，在兩人沒交談時多次觸碰X的大腿，不開口問反而多次用手機低調地展示：「要唔要一齊去出面嘅廁所？」的問題，又問X有無男友和有否結婚等，余官認為被告明顯對X有好感，想與X獨處，被告在此背景觸碰X必然有猥褻意圖，裁定被告非禮罪成。

上村謙信由經理人陪同到法院。(梁鵬威攝)

大批粉絲早已到法庭輪候旁聽席，有粉絲聞判後飲泣。(梁鵬威攝)

大批粉絲提早到法院輪候旁聽席。(梁鵬威攝)

上村謙信曾是日本男子組合「ONE N' ONLY」成員。（IG@onenonly_tokyo）

上村謙信曾參演BL劇《未成年》而廣為人知。（IG@onenonly_tokyo）

上村謙信曾是日本男子組合「ONE N' ONLY」成員。（IG@onenonly_tokyo）

X指被告曾用手背其大腿

女事主X作供提及，被告在慶功宴上敬酒時主動坐在她旁邊。未幾，X感覺到左邊大腿外側被摸，她形容：「好似畀啲嘢掃咗一下。」她向下一望，赫見被告用手背掃她大腿。X即時縮開腳，但一放鬆，被告便再次用手背掃她大腿，又用指頭輕掃和輕拍她。

曾問X是否懂出面嘅廁所的意思

X續指，被告在檯底向她遞上其電話，數度用眼神示意X加他做通訊軟件LINE的好友，但X不想與被告交集，X稱她當時無視被告。惟被告之後又再遞電話給她看，畫面顯示中文譯句：「要唔要一齊去出面嘅廁所？」被告見X沒反應，開口問X懂不懂「出面嘅廁所」的意思，X坦承知道但婉拒並說：「你想去你可以自己去。」

X曾離開座位但被告尾隨

X稱她一度借斟茶為由離開座位，惟被告尾隨她，更攔住X不讓她走。被告再次問她可否在外面見面，X再拒絕，被告得知X有男朋友後稱「對唔住」。二人返回座位後，被告說：「對唔住，頭先嘅嘢你忘記咗佢啦。」但未幾又問X：「結咗婚未？」和X會否與男友結婚。X答會，被告便重施故技摸她的大腿。X稱，被告的表現令她感到害怕，她當晚向女同事和活動負責人反映遭摸腳的事，X翌日在社工陪同下報案。

辯方指被告或想叫X帶他去廁所

被告原準備自辯，但在X作供後翌日改為只傳召活動的主辦人作供。該負責人供稱，被告當晚展示LINE粉絲群的二維碼，邀請X加入。辯方又指，X或誤解了被告展示的翻譯句子意思，被告當時或叫X「帶他去廁所」或「一起走到廁所」。X一概否認。

辯方質疑X未出聲或採取行動

代表辯方的資深大律師余承章質疑，X被摸時為何不出聲和採取行動，例如「倔住佢」、說「唔好摸我」和用手袋分隔二人等，余曾問X：「你一直都冇話比佢聽，你唔接受呢啲行為？」X解釋她當時好驚，第一次遇到這些事，想不到完美的方法，亦不敢開口拒絕。X重申，她被摸時有縮開，被告見狀曾停手，因此認為被告知道她不想被摸。

案件編號：WKCC 919/2025