TNG江慶恩被指欠債未還　被入稟追約1074萬港元

經營電子錢包平台TNG FinTech Group，其創辦人兼行政總裁江慶恩，被指向一名人士借款，後來把借款轉成投資，債主可獲江在美國上市公司的股份，惟債主欲出售股票時，才發現股份被鎖定無法賣出，雙方後來再達成新和解協議，江稱會還款，惟最終食言。債主因而入稟高等法院，向江慶恩追討136.9萬美元(約1074萬港元)和相關利息。



原告為Lai Chi Ming Jimmy，被告為江慶恩。

TNG 創辦人江慶恩。（資料圖片）

貸款轉變成投資

入稟狀指，原告於2024年8月向被告貸款30萬美元。於同年10月，原告和被告簽訂投資協議，取代原有的貸款。根據該協議，原有的貸款會變為投資， 原告額外提供38.4萬美元，即總投資額為68.5萬美元。

原告可得被告公司股票

根據協議，原告可從被告手上獲得約28.9萬股、由被告擔任行政主席，於美國納斯達克上市公司的CURRENC Group Inc.股票。該些股票不受鎖定限制，原告可指示被告出售股票。被告需在一年後以每股 4.726美元回購這批股票。

原告要求出售股票未被理會

於2024年12月至2025年1月，CURRENC的股價多次超過4.726美元。惟原告指示出售股票，被告都未有理會。原告其後發現，該批股票被鎖定。

被告未有依和解協議還款

至2025年2月，原告和被告簽訂和解協議，被告同年3月底或之前，向原告支付60萬美元，並於5月底或之前，支付76.9萬美元。惟被告最終未有支付該兩筆款項，原告因此入稟追討涉款136.9萬美元，和相關利息。

TNG集團經營電子錢包平台服務

江慶恩是馬來西亞人，在科技界有知名度，他亦是TNG金融科技集團的創始人兼主席。TNG透過旗下的「全球電子錢包聯盟」，為亞洲12億無銀行帳戶人口提供金融服務。其電子錢包平台包括TNG Wallet、PhiliPurse、XIN Wallet 等。

案件編號：HCA993/2025