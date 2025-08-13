高德黑工司機｜運輸署稱非常關注　研修例扣押非法取酬載客車輛

近日有市民在社交平台上載片段顯示，有疑似內地司機透過「高德打車」平台在港接單載客取酬，更親口向乘客承認無香港身份證，疑為黑工。運輸署今（13日）表示非常關注事件，並已清晰向該平台營運商表示合法提供服務的重要；政府正積極研究修例，致使確曾涉及非法出租或取酬載客的罪行的車輛，即使未能確認司機身份，涉案車輛仍可被扣押，以加強對非法取酬載客行為的阻嚇力。



事主最開初以廣東話問司機：「師傅你香港住㗎？」對方聞言一臉茫然，似乎不理解問題。（受訪者提供影片截圖）

運輸署：已營運商重申合法的重要性

運輸署表示，政府非常關注懷疑有網約車平台​提供非法「白牌車」服務同時懷疑涉及違規司機。署方已清晰向該平台營運商表示合法提供服務的重要，重申任何網約車平台營運商在提供取酬載客服務時必須合法合規，而用作提供服務的私家車須領有有效的出租汽車許可證。

擬修例扣押非法取酬載客車輛

署方表示，政府正積極研究修改法例，致使確曾涉及非法出租或取酬載客的罪行的車輛，即使未能確認司機身份，涉案車輛仍可被扣押，以加強對非法取酬載客行為的阻嚇力。警務處一直連月持續在全港各區打擊非法出租或取酬載客，對有足夠證據的個案馬上採取適當的執法行動，執法行動將會繼續。

已加強宣傳非法取酬載客罰則

此外，署方已加強宣傳非法取酬載客的罰則，首次定罪最高可被判罰款10,000元及監禁六個月，涉事車輛亦會被暫時吊銷車輛牌照和扣押六個月，提醒司機切勿以身試法。乘客使用非法出租汽車服務亦可能蒙受風險，當發生交通事故，提供非法出租汽車服務的車輛的第三者責任保險可能會失效。

宇宙出行周三（8月13日）發表公開聲明。

宇宙出行稱涉冒用他人帳戶接單 永久封帳戶

事發於周一（11日），有操普通話的司機透過「高德打車」在港接單載客取酬，親口向乘客承認自己無香港身份證，只有商務簽註，借用老闆的私家車從事網約車服務，乘客質疑他是黑工。

宇宙出行今日（13日）就事件發表公開聲明，指昨日（12日）通過高德管道收到乘客舉報，質疑司機涉嫌違規行為。平台高度重視，立即凍結涉事帳戶並啟動全面調查。經核查，該司機存在冒用他人帳戶接單的違規操作，現已永久封禁帳戶。宇宙出行又指，平台已配合管道方向香港警方報案，已整理相關證據，隨時配合提交香港警方，查明幕後「老闆」身份。同步報備香港運輸署，配合追究其違反相關交通條例。