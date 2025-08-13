高德網約車司機｜港司機評價兩平台　指Uber會抽查司機掃樣證身份

近日有市民透過「高德打車」應用程式召喚車輛，發現司機操普通話，懷疑有內地人士以「黑工」身份來港駕車賺錢，引起社會關注。今日（13日）《香港01》記者放蛇實測，用該平台召車搭5程車，首轉車一擊即中為湖南司機，其餘4程均為本地司機。



有本地司機比較在香港營運多年的Uber及去年才攻港的高德打車，指Uber要求司機上載相片，乘客可根據照片核對是否同一司機，且Uber間中會抽查，要求司機掃描樣貌確認身份才能上線；高德打車則暫無此機制。而高德相信為「搶客」，現時給予司機及乘客的優惠較多。



今午（13日）記者放蛇使用高德平台，第一轉車就遇到來自湖南的司機。（香港01記者拍攝）

記者今午先後5次用「高德打車」召車，除第一轉車即遇到來自湖南的司機，其餘四轉車都是本地司機。記者與其中一名本地女司機談及「高德打車」近日出現黑工司機，以及與Uber兩大網約車平台的分別。該名女司機亦曾聽聞有人將高德帳戶出租予其他人使用，這會為乘客帶來潛在的風險。

該名女司機續指，她主要兼職駕車賺錢，覺得使用「高德打車」較為方便。她解釋，Uber接單時，司機只知道起點及車程是否超過40分鐘，卻無法得知終點，透明度較低。相反，「高德打車」則可讓司機清楚知道起點及終點，彈性較大。不過她補充，全職Uber司機或Uber Taxi的司機，若上線超過12小時便可得知終點。

另一名本地女司機指，Uber會抽查司機，要求掃描樣貌確認身份才可上線。（香港01記者攝）

在佣金方面，該名女司機指「高德」和Uber抽取的佣金相若，大約20%。她續指，現時「高德打車」給予司機的車資較高，同時給予客戶的優惠亦較多，明顯正在採取「搶客」策略。

至於客戶群，她認為使用Uber平台的客人多是年輕人，普遍「比較斯文」。而「高德打車」的用戶則多為內地人或旅客，尤其在油尖旺區，高達八成使用高德的乘客都是內地人或遊客。

在身份驗證方面，女司機指出Uber平台要求司機上載相片，乘客可根據照片核對是否同一司機，且Uber間中會抽查，要求司機掃描樣貌確認身份才能上線。然而，「高德打車」則不需要司機相片，也沒有抽查機制。

網民揭高德司機不諳廣東話 揭疑似無身份證

