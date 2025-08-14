黑雨｜香港故宮博物館及M+、美食博覽暫停開放　視乎情況重開

受熱帶風暴楊柳影響，一號戒備信號及黑色暴雨警告信號現正生效。香港故宮文化博物館及M+宣布，今日（14日）暫時不會開放，稍後若取消警告信號，博物館將會在三小時後重新開放。 已購買香港故宮文化博物館指定時段門票及M+入場門票而受影響的訪客，其未經使用的博物館門票有效期將由今日起計延長60日。



此外，原定今日首日舉行的香港貿發局美食博覽亦因天氣關係延遲開放，並將於黑雨警告取消後兩小時後重新開放。



香港故宮文化博物館及M+今早（14日）宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，香港故宮文化博物館及M+今天暫時不會開放。（資料圖片）

香港故宮文化博物館及M+今早宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，香港故宮文化博物館及M+今天暫時不會開放，稍後若取消警告信號，博物館將會在三小時後重新開放。 已購買香港故宮文化博物館指定時段門票及M+入場門票而受影響的訪客，可保留原有門票，於延長60日的有效期內使用原有門票進場。

香港貿發局美食博覽原定今日起，一連5日在灣仔會議展覽中心舉行，受黑雨影響，大會宣布展覽將延遲開放，並將於黑雨警告取消後兩小時後重新開放。原定早上10時半舉行的開幕典禮將會取消，而國際現代化中醫藥及健康產品會議則會改以網上直播形式舉行。大會將在可行情況下，作出適當安排，確保已到場人士的安全。