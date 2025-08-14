黑雨｜香港故宮博物館及M+、美食博覽暫停開放 視乎情況重開
撰文：吳美松
出版：更新：
受熱帶風暴楊柳影響，一號戒備信號及黑色暴雨警告信號現正生效。香港故宮文化博物館及M+宣布，今日（14日）暫時不會開放，稍後若取消警告信號，博物館將會在三小時後重新開放。 已購買香港故宮文化博物館指定時段門票及M+入場門票而受影響的訪客，其未經使用的博物館門票有效期將由今日起計延長60日。
此外，原定今日首日舉行的香港貿發局美食博覽亦因天氣關係延遲開放，並將於黑雨警告取消後兩小時後重新開放。
香港故宮文化博物館及M+今早宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，香港故宮文化博物館及M+今天暫時不會開放，稍後若取消警告信號，博物館將會在三小時後重新開放。 已購買香港故宮文化博物館指定時段門票及M+入場門票而受影響的訪客，可保留原有門票，於延長60日的有效期內使用原有門票進場。
香港貿發局美食博覽原定今日起，一連5日在灣仔會議展覽中心舉行，受黑雨影響，大會宣布展覽將延遲開放，並將於黑雨警告取消後兩小時後重新開放。原定早上10時半舉行的開幕典禮將會取消，而國際現代化中醫藥及健康產品會議則會改以網上直播形式舉行。大會將在可行情況下，作出適當安排，確保已到場人士的安全。
黑雨交通消息｜港鐵鰂魚涌站部份入口關閉 城巴10路線有限度服務黑雨．龍吸水｜渠務署3部新購強力排水機械人候命 至7時未有水浸黑雨｜上午所有法院和審裁處聆訊延期 法院及審裁處暫停辦公楊柳黑雨．公共服務｜迪士尼樂園開放有限度運作 美食博覽暫關閉黑雨｜醫管局普通科、專科門診診所服務暫停 公院急症室維持正常黑雨返工安排｜暴雨勞工法例一文看清 開工時間前要不要返工？