美食博覽開鑼｜展商指暴雨影響人流　長者掃貨「唔知使幾多百蚊」

【美食博覽／灣仔會展】「美食博覽2025」今日（14日）開鑼，惟天文台早上一度發出黑色暴雨警告信號，大會順延至下午1時10分開放進場。有展商觀察到人流不如去年首日，但市民的消費力理想，願意購買約800元的海味套裝，故目標生意額與去年持平或微升。



有市民趁放假進場，不足三小時滿載而歸，但他認為今年展商的優惠不及過往，因此感到有點失望。也有長者「瘋狂掃貨」至不清楚最終的消費金額：「陣間剩係買臘腸都700幾蚊啦，買月餅又唔知使幾多百蚊。」



「美食博覽2025」周四至周六（14日至1８日）在灣仔會展舉行。（歐陽德浩攝）

美食博覽｜未來三日延長開放至晚上11時

「美食博覽2025」周四至周六（14日至16日）在灣仔會展舉行，惟開幕首日天公不造美，由於受到熱帶氣旋「楊柳」的雨帶影響，天文台早上發出黑色暴雨警告信號，大會只能順延至下午1時10分開放予公眾，並公布未來三日將延長開放時間至晚上11時。

安記海味市場推廣部經理潘先生，觀察到人流不如去年首日，不過市民的消費力比想像中理想。（歐陽德浩攝）

美食博覽｜安記海味目標生意額與去年持平

今午約3時許，現場已有大批市民進場，其中安記海味推出「$1鮑魚大風吹」遊戲，供頭9位入場人士分3組參加，成為焦點之一。市場推廣部經理潘先生表示，遊戲受到展覽延遲開幕影響，至下午1時許才順利舉行，最終共送出價值3.8萬元鮑魚。

潘先生又指，今屆受到惡劣天氣影響，首日失去約3個小時的營業時間，因此滿意大會延長開放時間，雖然需要立即重新調整人手安排，但他期望可透過優惠填補損失，目標生意額與去年持平或微升。

美食博覽｜評首日人流不如預期：仲行到唔算好逼

也許暴雨影響市民外出的意欲，潘先生觀察到人流不如去年首日，不過市民的消費力比想像中理想，部份人更購買約800元的套裝。「平時第一日朝早比較多人，超慢行，但𠵱家仲行到，唔算好逼。」

會否擔心未來數日天氣持續不穩定？潘先生抱持樂觀態度，認為東鐵會展站啟用後，惡劣天氣對展覽的影響已減少，期望新推出的「零食鮑」可提高生意額。

榮華傳訊經理胡小姐不擔心暴雨會影響人流，「落雨可以困住啲人，以前試過颱風啲人唔願走。」（歐陽德浩攝）

美食博覽｜榮華不擔心天氣惡劣：落雨可以困住啲人

榮華傳訊經理胡小姐認為首日分析生意額仍言之過早，但目標生意額與去年持平，她不擔心暴雨會影響人流，「落雨可以困住啲人，以前試過颱風啲人唔願走。」

美食博覽｜市民稱優惠不及過往：唯一最開心買麵送杯仔

今日放假的高先生在黑色暴雨警告除下後，急不及待到場掃貨，不足三個小時便滿載而歸，花費約500元便購買了韓國非油炸麵、星空蘋果及泰式豬肉條等，由於僅憑一人難以搬貨，周末將再與家人到場採購凍肉食品。

高先生認為今年展商的優惠不及過往，「唯一最開心買5包麵送咗隻杯仔，出面應該冇得賣。」（歐陽德浩攝）

不過高先生認為今年展商的優惠不及過往，因此感到有點失望。「唯一最開心買5包麵送咗隻杯仔，出面應該冇得賣。」

美食博覽｜長者滿載而歸：唔知使幾多百蚊

李婆婆與朋友同樣滿載而歸，購買了灣仔碼頭急凍點、餅乾、啫喱及飲品等，接下來將購買美心月餅及榮華臘腸。她已不清楚最終的消費金額：「陣間剩係買臘腸都700幾蚊啦，買月餅又唔知使幾多百蚊。」