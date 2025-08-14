美食博覽｜內地食品公司攻港推預製菜　梅花叉燒最好賣每公斤$80

【美食博覽／灣仔會展／日本美食／預製菜】「美食博覽2025」今日（14日）開鑼，大會在5樓展覽廳特設日本區域，提供一系列直送食品及保健產品。同層也有內地及韓國等地的展商，其中廣州市天牧食品第二年參展招商，提供預製菜等食品，餐廳只要解凍及拆開包裝，再簡單加熱便可提供予食客。



負責人周小姐透露，去年首次參展成功吸引連鎖茶餐廳品牌及批發商等傾談合作，當中又以熟梅花叉燒最受歡迎，一公斤裝售80港元，若大量取貨可再商討價格。她目標今屆再與兩個香港客戶促成合作。



「美食博覽2025」周四至周六（14日至16日）在灣仔會展舉行，今年5樓展覽廳特設日本區域。（歐陽德浩攝）

美食博覽｜5樓展覽廳特設日本區域 供直送食品保健品

「美食博覽2025」周四至周六（14日至16日）在灣仔會展舉行，大會在5樓展覽廳特設日本區域，聚集逾100間日本食品及保健產品公司。其中7個日本品牌乘日圓匯率優勢首次登陸香港，以「日本大健康」為主題，期望可開拓大灣區市場。

展出產品包括一系列日本優質食品、名廚手工食品、科研保健產品、百年茶舖、抗衰老科研產品及天然飲料，所有展品均由日本製造商原產地直送。

廣州市天牧食品有限公司第二年參展，提供預製菜及凍肉等食品。（歐陽德浩攝）

美食博覽｜廣州市天牧食品第二年攻港推預製菜

同層也有內地及韓國等地的展商，其中廣州市天牧食品有限公司第二年參展，提供預製菜等食品，包括梅花叉燒及咖喱牛腩等，餐廳只要解凍及拆開包裝，再簡單加熱便可提供予食客。

美食博覽｜熟梅花叉燒最受本港餐飲業歡迎 一公斤售$80

負責人周小姐透露，去年首次參展，成功與數個香港客戶傾談合作，包括連鎖茶餐廳品牌及批發商等，當中又以廣式秘製熟梅肉叉燒（梅花叉燒）最受歡迎，一公斤裝售80港元，若大量取貨可再商討價格。「如果大量攞貨可以再平少少。」

廣州市天牧食品有限公司負責人周小姐。（歐陽德浩攝）

美食博覽｜目標今屆再與兩個香港客戶促成合作

周小姐又指，由於天公不造美，現場人流不多，未能在首日「開齋」，目標參展期間再與兩個香港客戶促成合作。她強調公司對香港市場感到興趣，期望日後可繼續拓展，但暫時未有計劃將家庭包裝推廣至市面。

廣式秘製熟梅肉叉燒最受歡迎，一公斤裝售80港元。（歐陽德浩攝）

美食博覽｜5樓展覽廳最後一日方對外開放

另外有一點須注意，美食博覽5樓展覽廳首兩日不對外開放，只有現場展商及登記買家才可進場，直至展期最後一日（16日）才開放予公眾入場。