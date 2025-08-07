Tesla將解鎖FSD新功能　自動駕駛下可玩遊戲？技術法律難題仍待解

這兩天，馬斯克（Elon Musk）的一句公開發言，引發了全網熱議。



話題不新鮮，仍是跟特斯拉（Tesla）的 FSD（全自動駕駛，Full Self-Driving）功能有關；只是這次馬斯克公開透露其新進展，頗具顛覆性。

起因是一條影片在網上瘋傳：影片中，一位特斯拉 Cybertruck 車主在啟用 FSD（全自動駕駛）功能後，在車載屏幕上玩起了遊戲。

這段視頻迅速獲得了數百萬的觀看量，同時，評論區迅速出現不少網友表示質疑，這操作合法？

對此，很快馬斯克在該視頻下面直接給出官方回應：

馬斯克做出回應（Elon Musk@X）

技術上，特斯拉有沒有能力、什麼時候能實現「 開車時玩遊戲 」的場景？法律上，相關技術該如何界定、完善、監管、落實責任劃分體系？

這兩者都事關行業未來發展，今天也藉機進一步聊聊這事兒。

首先，馬斯克上面提到的特斯拉FSD模式玩遊戲的願景，其實早在去年他就提及過。有消息稱，當時特斯拉在網上透露特斯拉正在開發「 FSD模式下遊戲 」功能。

今天的回應，算是直接確認該功能的開發進度（ 3-6 個月後實現）和上線條件（需要看各地的監管批准情況）。

大概 3 到 6 個月後可以實現，具體取決於所在城市和州的監管批准。

這樣的官宣，無疑把自動駕駛技術發展與現實法律監管的平衡問題，再一次拉回大眾視野。

有消息稱特斯拉正在開發 「 FSD 模式下遊戲 」 功能（Tesla）

所以技術佈局上，特斯拉似乎在飛速突破。不過特斯拉的硬件基礎沒得說，早在 2022 年就有消息稱，部分 Model S/X 車型已支持 Steam 平台，車主能在停車時玩 3A 遊戲。

後面（ 2024 年）因硬件兼容問題，特斯拉新車型放棄 Steam 支持，但保留自研的Tesla Arcade 遊戲平台依然，提供一些輕量級遊戲。

2022年年底，Tesla正式上線Steam遊戲平台。（科技狐提供）

其中涉及的安全機制問題呢，有外媒記者向特斯拉工程師求證後得知，計劃中的遊戲功能，和車內攝像頭聯動，能持續監控駕駛員的注意力。

那如果系統檢測到駕駛員需要接管車輛的話，遊戲會立刻暫停。

假設這些最後都能在特斯拉上實現，關鍵問題就轉而聚焦到實際怎麼用、能不能用了。

如果能用，那就算系統檢測到駕駛員需要接管，可遊戲進程突然被打斷，立馬就需要駕駛員將注意力轉到現實接管問題上，這風險是不是也太大了？

畢竟玩遊戲和開車，都是需要高度注意力的。

當時馬斯克也表示在Steam集成方面取得進展。（Elon Musk@X）

其次，甚至3-6個月後，馬斯克就能完美解決這個問題，但相關部門明確規定，所有權人必須對車輛保持控制。

更重要的是，特斯拉FSD並沒有被全球各地交通法規所認可，甚至連美國都沒有認定其完全合規性。

特斯拉 FSD 並沒有被全球各地交通法規所認可（科技狐提供）

講到這裏，必須補充一個細節：前幾天，特斯拉才因為一則事故被判需承擔 32% 責任，且需支付超過 2.4 億美元賠償。

這起事故發生在 2019 年佛羅里達州，當時駕駛員低頭撿手機，分心導致車輛以 100 公里/小時的速度撞上停在路邊的車輛；

事故涉事車輛（Florida Highway Patrol）

當時Autopilot沒有及時提醒或介入，更沒有有效識別前方道路上的風險，最後事故造成了一死一傷。

也是比較離譜了，事故發生在 6 年前，前幾天才判下來；而這事還有後續，說是特斯拉將對相關裁決提起上訴......

馬斯克回應特斯拉車禍被判賠2.43億美元（科技狐提供）

這個案例也直接揭露了法律依據的不完善、滯後性，另外也直指特斯拉相關技術在實操中並不是 100% 成功，甚至一旦出錯更是面臨着更高風險。

所以這次馬斯克官宣的「特斯拉車主很快能實現邊啟用 FSD 功能邊在車載屏幕上玩遊戲」 ，很難不存疑。

不過網友們的看法並非統一，還是有不少人認為「 自動駕駛的終極目標就是解放人類，不應該被限制」 ；

只是更多表示擔憂的人認為「 在技術沒有足夠安全的時候，會鼓勵司機危險駕駛行為，而且事故責任認定也不明確」 ；

還有表示中立的人主要考慮的是「 可以分場景開放，例如只支持車輛在低速行駛或堵車時應用 」......



不知道你們怎麼看這個問題。

但我必須要補充一點的是，當下，特斯拉可是明確表示，其FSD功能「 駕駛責任仍在車主本人，車主必須隨時準備接管車輛 」 。

所以說，官方也是變相承認，就算再怎麼先進的自動駕駛系統，目前都是有侷限性的。

再怎麼先進、顛覆的技術，安全都是第一位的。（Tesla）

再直白點，不管我們怎麼吹，你信多少，最後出事了，責任都在你自己！

講到這裏，其實我們也不用再往下聊了，技術願景可以有，但再怎麼先進、顛覆的技術，安全都是第一位的。

作為一個普通老百姓，個人願意從人類科技發展的宏觀角度，去相信特斯拉在相關技術上會不斷突破；從法律法規的角度，我也期待相關部門不斷細化、完善相關安全責任劃分那一天的到來；

如果你讓我去當志願者，抱歉，爛命也是命，活着比啥都強......

延伸閲讀：懂車帝36款車輔助駕駛引爭議 Tesla未全通過 國產智駕通過率低（點擊連結看全文）

+ 11

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】