演唱會「門票」成最常詐騙產品　Carousell轉AI偵測　教2招辨騙徒

網上詐騙手法層出不窮，網上買賣平台Carousell數據顯示，去年本港最常見的詐騙手法為門票詐騙，騙徒通常低價出售熱門的演唱會或活動門票，實際上只提供假票或根本無票，其他詐騙包括遊戲及電子產品等。



由於騙徒不斷轉用新手法意圖避開平台的偵測，因此Carousell提醒用戶需留意兩點，例如對話中的數字是否被特殊符號代替、電郵地址時刪除中間的「@」。



為了保障用戶交易安全，Carousell不斷更新防護措施，例如採用AI學習偵測詐騙行為，近年也提供買家保障服務，即猶如淘寶等電商平台，通過電子支付由平台先行保管款項，直至買家確認收貨，賣家才能收到款項。



網上詐騙手法層出不窮。（資料圖片）

Carousell在2016年進軍香港。（網頁截圖）

Carousell公布去年最常見詐騙手法名單 門票詐騙居首

網上買賣平台Carousell自2016年進軍香港後，逐漸成為港人日常二手買賣的渠道，也引來不少騙徒「獵食」。Carousell地區業務策略高級經理郭琪藍公布，去年本港最常見的詐騙手法首名便是門票詐騙，騙徒通常利用低價出售熱門的演唱會或活動門票，實際上只提供假票或根本無票。

其他常見詐騙手法則包括假貨詐騙、遊戲詐騙、電子產品詐騙、帳戶盜用詐騙，大部份共通點為低價出售產品，隨後騙徒在收款後失去聯絡。

Carousell數據發現，去年本港最常見的詐騙手法首名便是門票詐騙。（Carousell提供圖片）

騙徒不斷轉手法避平台偵測 用戶需留意兩點

郭琪藍提醒，雖然採用多重防範措施，但騙徒不斷轉用新手法意圖避開平台的偵測，例如數字轉用相近的特殊符號，加入大量表情符號，或分享電郵地址時刪除中間的「@」等，最後仍有用戶中招。「剛剛提到防不勝防，他們很會創新的，會想盡辦法繞過平台的偵測。」

為了保障用戶交易安全，Carousell一直積極更新防護措施，例如採用AI學習偵測詐騙行為，通過識別資料移除已知詐騙者，一旦發現可疑地區的IP地址或網絡訊號，將採取行動阻擋機器人攻擊及海外詐騙者。

Carousell香港市場發言人葛彦希（左）、Carousell地區業務策略高級經理郭琪藍（右）。（歐陽德浩攝）

提供買家保障服務 猶如淘寶等先由平台保管款項

Carousell也提供買家保障的服務，即猶如淘寶等電商平台，用戶可在平台內透過八達通、AlipayHK、銀行扣帳卡或信用卡完成付款，由平台先行保管款項，再由買家確認收貨才轉交予賣家，以免除私下交易風險。不過買家需視乎不同支付平台，另付合理的手續費用。

目前Carousell已在詐騙手法最常見的門票分類中，啟用上述的買家保障，避免買家未能收到門票的情況。Carousell建議買家面交時確認門票的真偽，並細閱門票轉售款，確保沒有問題才確認付款。

Carousell香港市場發言人葛彦希（左）、Carousell地區業務策略高級經理郭琪藍（右）。（歐陽德浩攝）

針對香港市場成立專責跨部門小組防詐騙

郭琪藍強調香港為Carousell重要的市場之一，今年在現有的資源的基礎上，成立由高級團隊組成的專責跨部門小組，重點針對香港市場減少詐騙個案，若用戶在高風險情境下登入，將要求手機簡訊完成雙重驗證，並持續強化偵測規則，以提升詐騙辨識的準確率。

郭琪藍透露，Carousell的詐騙訊息在今年5月中達到高峰，隨後開始回落，經過一番努力，目前收到詐騙訊息的用戶人數已下降85%，為全年最低水平。而平台去年已封鎖128萬條可疑連結、攔截近73萬個電郵地址、截停2萬個可疑二維碼、封鎖逾42萬可疑帳號，