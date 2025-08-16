今日新聞8分鐘｜車廠意外死者母悲慟｜物流署暫停「鑫樂」合約

政府辦公室飲用水｜物流署未能信納「鑫樂」能履約 今起暫停合約

政府港島及新界區辦公室六月改為向內地品牌「鑫樂」、「Happy喜士」訂水，為期三年，但掀飲用水安全質量關注。政府物流服務署表示，因未能信納鑫鼎鑫能繼續履行合約，今日（16日）起暫停其品牌「鑫樂」供應港島和部分離島政府辦公室的樽裝飲用水合約。物流署亦已將事件交予警方調查。署方指，為確保飲用水的供應，物流署已安排屈臣氏集團（香港）有限公司在下星期內開始暫時為港島和部分離島政府辦公室供應其製造的「COOL清涼」品牌樽裝飲用水。

「鑫樂」飲用水製造商之一是樂百氏，該集團的多地分公司2017年曾被《人民日報》旗下《健康時報》點名，指三年內六次上黑榜，涉及致癌物溴酸鹽、微生物超標等。

26歲港人稱偕友到柬埔寨 登車後失聯1日 回覆tg稱:估計回不來

一名26歲姓吳港男前往柬埔寨後懷疑失蹤，GPS最後定位在柬埔寨東南部柴楨省，與7月初一度失蹤的17歲少女最後位置相同，家人憂心其安危，立即報警及向入境處求助。據家人指，吳前晚（11日）偕友前往柬埔寨後，登上一輛預先安排接送的車輛後，便失去聯絡，至今午（13日）他透過微信來電及telegram訊息回覆，起初稱「我現在安全，我要工作，遲些回來」，後來又指「但是估計回不來了，15天救我」，家人懷疑他受到控制，希望有關部門能協助追查其下落。

入境處表示，在接獲求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐柬埔寨王國大使館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

小蠔灣車廠20歲男捱工程車撞夾牆身亡 港鐵﹕對同事身亡感哀痛

北大嶼山港鐵小蠔灣車廠發生嚴重意外。今日（15日）中午12時02分，據報一名男工人在車廠內被一輛工程車撞倒，其腳及腹部受傷，初時清醒，其後陷入昏迷；同事大驚報警。救援人員趕抵為將姓林（20歲）男傷者送往瑪嘉烈醫院搶救，惜傍晚6時14分證實不治。港鐵公司回應傳媒查詢時，稱對意外導致一名同事身亡深感哀痛。勞工處指已即時派員到現場，正調查意外原因。

警方經初步調查後，相信林男從工程車後方經過時，工程車突然溜後，將其撞倒並推撞向牆身。他被夾困在工程車及牆身之間，由同事救出。警方將列案件列作「工業意外—有人意外受傷 」跟進，現正調查事件。消息稱，該工程車用作維修之用，事後現場地下遺有血跡。

良景斬人｜南亞漢買電話卡 疑不滿職員表現起爭執 翌日刀錘施襲

屯門良景商場今日（15日）發生斬人案，一名男子雙手捱斬，浴血倒臥商場中庭，兇徒逃去無蹤。據了解，男事主姓梁（36歲），為上址一間手機店舖職員。兇徒疑為南亞裔男子，他昨日（14日）到店舖購買電話卡，其間事主未能處理其電話卡實名登記，但他已付錢買電話卡，對此感不滿，雙方因而發生口角。

該男子今日手持鐵錘及懷疑魚生刀折返，以刀斬向事主雙手，又以鐵錘擊碎店內的玻璃櫥窗，然後逃之夭夭。有途人經過目擊事件並報警求助，案件交由屯門警區重案組跟進，正派員四出兜截，追緝疑人歸案，初步懷疑事件涉及態度問題。

入境處捉黑工拘165人涉4大行業 小紅書招同鄉裝修 日薪最低$300

入境處自7月起大舉反黑工，至昨日（14日）已突擊巡查全港721個目標地點，包括新入伙屋苑、餐廳酒樓食肆及物流貨倉，合共拘捕109名非法勞工，當中28男屬裝修行業、40人屬飲食行業、41人屬物流及清潔行業。另外，入境處亦拘捕54名僱用黑工的僱主及2名協助及教唆者。

處方發現，部分單位戶主、裝修判頭透過社交平台「小紅書」刊登廣告，以尋找承包裝修工程，安排同鄉到港裝修，日薪僅300至500元。行動中，當中61人已被落案起訴違反《入境條例》有關罪行，其中49人分別被判處54日至18個月監禁。

京東佳寶｜大元邨分店變光鮮 商標轉橙底白字 居民冀產品平靚正

【佳寶/佳宝/京東/京東佳宝】內地電商平台京東宣布，近日已完成收購佳宝食品超級市場（佳寶），將於明日（16日）起一連三日在香港推出「全場8折大促活動」。以往佳寶的商標採用紅底白字，但品牌位於大埔大元邨街市的分店則採用橙底白字。現場所見，店內所售產品以凍肉為主，已貼出全場八折限時優惠的宣傳字眼，但暫未有加入京東電商元素。

有附近居民今（15日）到訪佳寶，但未有購物，稱要留待明天打折的時候再出手。他說有留意佳寶被收購的消息，希望日後「啲嘢會平啲」，並指「香港買嘢最緊要平靚正」。

另外，中國香港特區鎖匠協會代表曾慶輝指，現時不少港人在淘寶買鎖，賣家會提出可加購安裝服務，亦屬黑工的一種。

美俄元首會結束 特朗普：今次會面給滿分 普京冀終戰｜最新

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）於8月15日上午11時（香港時間16日凌晨3時）左右在美國阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）會面。雙方在進行近3小時會晤後舉行聯合記者會，特朗普稱有要點未與俄方達成共識，普京則強調俄方真誠希望俄烏戰爭結束。本文會持續更新有關這場「特普會」的最新消息。