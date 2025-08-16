港鐵擬下周一起加密來往落馬洲站班次　非繁忙時間每8分鐘一班

立法會議員劉國勳引述消息，指港鐵將於下周一（18日）起，增加來往落馬洲站的班次，由目前非繁忙時間10至14分鐘一班，加密至每8分鐘一班。劉國勳對安排表示歡迎，同時爭取繼續增加班次及延長服務時間，至與羅湖站看齊。



五一黃金周第二日（2025年5月2日），港鐵落馬洲站逼爆，導致手機網絡崩潰，大量內地旅客無法購買車票，整個大堂沒有半點空間。（資料圖片/小紅書圖片）

羅湖及落馬洲班次比例提升至三比二

劉國勳在社交平台發帖，稱連接本港東鐵綫的羅湖口岸及福田口岸均是人流最多的口岸，惟港鐵來往羅湖站的列車比來往落馬洲站的列車多一倍，遂一直向政府及港鐵公司爭取加密班次，把羅湖及落馬洲的列車班次比例由目前二比一，提升至一比一。

劉國勳指港鐵回應訴求，下周起加密落馬洲列車班次後，有關比例將提升至三比二。劉國勳對安排表示歡迎，同時期望港鐵適時檢視和繼續調整列車服務。

劉國勳表示港鐵回應訴求，下周起加密落馬洲列車班次後，有關比例將提升至三比二。劉國勳對安排表示歡迎，同時期望港鐵適時檢視和繼續調整列車服務。（劉國勳facebook）

劉國勳促延長福田口岸服務時間至午夜12時

另外，因應使用福田口岸的人次愈來愈多，劉國勳促請當局延長口岸服務時間，由目前晚上10時30分，延長至午夜12時，與羅湖口岸的通關時間看齊。另外，周末及假日羅湖及福田口岸的人流達數以十萬計，建議大時大節或特別日子開放時間考慮延長至凌晨2時，更便利兩地居民通關往來。

劉國勳亦一直爭取口岸落實「合作查驗、一次放行」或「一次過檢、無感通關」嶄新通關模式，相信未來可以減低人手負擔。

