基孔肯雅熱｜林文健料本港輸入風險持續增加 籲市民做好防蚊措施
撰文：賴卓盈
出版：更新：
本港今年累計錄得9宗基孔肯雅熱的輸入個案，衞生署署長林文健預料輸入風險將持續增加，可能出現本地局部傳播。他提醒市民要清理積水，並做好防蚊工作。
林文健今（17日）於電台節目指，近年氣候反常，白紋伊蚊的生存地區又熱帶拓展至溫帶地區，加上風雨季容易滋生蚊媒，現時基孔肯雅熱已擴散至119個國家，全球超過24萬人感染，90人死亡，世衛評估今年為基孔肯雅熱病毒疫情高峰期。他又指，暑假為港人旅行旺季，有一定輸入病毒的威脅，有機會出現本地傳播。他呼籲市民常清積水，做好防蚊措施，並強調當局會做好防蚊控蚊工作。
本港7月起流感病毒活躍程度、呼吸道檢測陽性比例以及公立醫院入住率亦輕微上升，不過未超出基線水平，林文健評估香港未出現夏季流感高峰期。至於新冠病毒，亦無異常上升，污水監測和呼吸道樣本都維持平穩。
流感疫苗資助計劃將於下一季開始，擴展至涵蓋18至49歲的長期病患，當局正研究新措施鼓勵市民積極接種流感疫苗，如正計劃將噴鼻式滅活疫苗擴展至中小幼學校等。
