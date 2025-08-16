基孔肯雅熱｜謝展寰指難排除本地個案 兩周逾三宗會設跨部門小組
撰文：吳美松
本港今年累計錄得9宗感染基孔肯雅熱個案，全為輸入個案，部分個案均曾到過正爆發基孔肯雅熱的佛山。環保及生態局局長謝展寰今早（16日）在電視專訪及電台節目中提到，有信心防止基孔肯雅熱在本港大規模爆發，不過預料輸入個案會再增加，亦不能完全排除出現本地個案的風險。他又指，會以現有的登革熱三級應變機制應對，如兩周內出現超過三宗本地個案，會成立跨部門專責小組統籌全港防疫工作。
料基孔肯雅熱輸入個案不斷增加
謝展寰在商台節目《政經星期六》上說，因為入境本港的旅客多，預計未來基孔肯雅熱輸入個案會不斷增加，而食環署已成立19區跨部門滅蚊專組，當有輸入個案時，便會派員到患者的居所和逗留過的地方滅蚊。
他又認為不能完全排除會有本地個案出現的風險，而政府現時的滅蚊措施與處理登革熱輸入個案時相同，相信可控制基孔肯雅熱的爆發情況。
被誘捕蚊子未見含病毒 小規模本地個案風險存在
他另在Now新聞台節目《大鳴大放》專訪中表示，在現時誘捕到的蚊子中，暫未發現基孔肯雅熱病毒，當局會以現有的革登熱三級應變機制去應對。謝展寰稱，政府「比較有信心可以防止大規模的爆發」，但小規模的，即一些本地個案出現的風險必定存在。
謝展寰續說，如在兩周內有超過三個本地個案出現時，會列作戒備級別，政府會成立跨部門專責小組，統籌全港整體防蚊、滅蚊以及防疫工作。至於防蚊工作會否需要額外資源，他表示可透過內部人手調配處理，防蚊等工作亦不需要很多新儀器，相信在政府財赤下，經費亦不會有問題。
