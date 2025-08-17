濕疹｜逾半受訪者曾復發5次或以上　一至三成稱影響受聘或升職

濕疹（異位性皮膚炎）在香港是一種十分普遍的慢性病，每5人就有1人在不同時期患有濕疹。而為了解濕疹對患者生活與工作的困擾程度，醫療健康推廣協會今日（17日）公布一項調查，當中受訪的240名於五年內曾求醫的濕疹在職人士有逾半受訪者曾復發5次或以上。



濕疹（異位性皮膚炎）在香港是一種十分普遍的慢性病，每5人就有1人在不同時期患有濕疹。。(資料圖片/photo-ac)

調查發現有32.5%的受訪者（78人）在職業上曾遭同事或上司排斥或嘲諷，21.3%（51人）曾在應徵時因病情被拒錄，有21.3%的患者（51人）認為病情影響了升職機會，26.3%（63人）曾因病情被迫停工，甚至有11.3%（27人）最終辭職。另有73.8%的患者（177人）因濕疹導致休息不足，進一步削弱了工作效率與表現。

調查又指出，類固醇藥膏是最常見的治療方式。其次為中藥，亦有人轉向益生菌、魚油補充劑或針灸等替代療法。但亦有4成受訪者認為自己過往的濕疹治療沒有效果，更有超過4成人曾因費用過高而終止治療。

金黃色葡萄球菌是濕疹中的重要致病因子

註冊西醫林漢先表示，金黃色葡萄球菌是濕疹病理中的重要致病因子，其分泌的毒力因子正正就是很多人忽略的一種過敏原，毒力因子會破壞皮膚屏障，引發炎症反應，加劇濕疹的病程。此外，環境因素如氣候變化、生活壓力、過敏原及某些化學物質也會誘發或加劇濕疹。

林醫生又提到，由於濕疹病人發病時令患者痕癢難當，容易導致睡眠質素變差而影響工作表現和收入，造成惡性循環。(資料圖片)

建議患者保持皮膚濕潤 避免進食易引起過敏食物

他建議患者保持皮膚濕潤，每天塗抹無香料的保濕劑、選擇一些不含刺激金黃色葡萄球菌成份(VPA-free)的沐浴露和清潔用品。另在飲食上避免進食易引起過敏食物，減少壓力等都是護理上需注意的地方。

林醫生又提到，由於濕疹病人發病時令患者痕癢難當，容易導致睡眠質素變差而影響工作表現和收入，造成惡性循環。此外，他又表示是次調查中，就有42.9%的患者因治療費用過高不得不中止治療，而治療的中斷往往會導致病情惡化。