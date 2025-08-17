政府飲用水｜港島政府場地續有鑫鼎鑫飲用水　觀音山牌空桶砌成牆

政府物流署昨日（16日）煞停在港島及部份離島的政府辦公室及場所供應內地製造、由中標公司的「鑫鼎鑫商貿有限公司」提供的飲用水，不過今日（17日）在部份體育館仍有供應涉事的「鑫樂」及「觀音山」品牌桶裝水給公眾飲用，其中在香港公園內的香港壁球中心，可見



有到訪市民得悉場地正使用「觀音山」飲用水後感驚訝，稱擔心食水安全。



8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（廖雁雄攝）

8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（廖雁雄攝）

8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（廖雁雄攝）

8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（廖雁雄攝）

+ 2

「鑫樂」品牌飲用水製造商樂百氏3年內6次上黑榜

港島及部份離島政府辦公室及場地飲用水月前重新招標，由「鑫鼎鑫商貿有限公司」以較低價錢中標，提供內地樂百氏（廣東）飲用水廣州分公司製造的「鑫樂」品牌桶裝飲用水，另也包括「觀音山」品牌。

不過製造商樂百氏被《人民日報》旗下《健康時報》點名，3年內6次上《健康時報》黑榜。物流署昨指因未能信納該供應商能繼續履行合約，將暫停該價值5,294萬元的合約，並會轉交警方調查。

香港壁球中心的飲水機正使用「觀音山」牌飲用水。（廖雁雄攝）

香港壁球中心的飲水機正使用「觀音山」牌飲用水。（廖雁雄攝）

香港壁球中心飲水機仍使用「觀音山」飲用水

記者下午約2時半到訪香港壁球中心，在後樓梯看到大量「觀音山」飲用水空桶；一樓飲水機仍使用「觀音山」牌飲用水。

在場地打球、不願上鏡的黎先生表示，一直飲用場地飲水機的水，即使爆出供應商曾陷食水風波也會照喝，「都冇計，費事買水。」但其後記者向他表示該樓層的飲水機正是使用「觀音山」牌，他立即表示不會喝，稱之前不知道原來該樓層的飲水機正是使用「觀音山水」。

香港壁球中心的飲水機正使用「觀音山」牌飲用水，有市民繼續飲用。（廖雁雄攝）

香港壁球中心的飲水機正使用「觀音山水」，有市民繼續飲用。（廖雁雄攝）

游小姐同樣也自備飲用水，因為家裏的水較安全。她只有在很緊急的情況下才飲用飲水機的水，「有得揀都自己帶水」。而她得悉場地正使用「觀音山」水後感驚訝，稱十分擔心食水安全。

打開壁球中心1樓飲水機，看到機內正是「觀音山水」。（廖雁雄攝）

打開壁球中心1樓飲水機，看到機內正是「觀音山水」。（廖雁雄攝）

另一場地使用者李小姐一直也自備飲用水。她指有看到政府部份辦公室飲用水改用內地品牌的新聞，所以也有點擔心飲用水的安全，會盡量避免喝飲水機的水，並自行購買知名品牌的水。

打開壁球中心1樓飲水機，看到機內正是「觀音山水」。（廖雁雄攝）

打開壁球中心1樓飲水機，看到機內正是「觀音山水」。（廖雁雄攝）

港灣道灣仔游泳池儲物室「觀音山」牌桶裝水突消失

有報道指，在位於港灣道的灣仔游泳池儲物室門外，發現大批「觀音山」牌桶裝水，今日（17日）下午約3時30分到訪該處未有發現；記者另到訪該棟大樓的大堂位置，以及飲水機附近位置，均未有發現「觀音山」桶裝水，料已搬走或藏起。