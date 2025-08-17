政府飲用水｜供應港島區鑫樂符技術要求過關　中央投標委員會拍板

政府6月批出辦公室新一份三年期飲用水合約，其中港島區部門由一間叫「鑫鼎鑫商貿有限公司」中標，提供內地樂百氏（廣東）飲用水廣州分公司製造的「鑫樂」品牌樽裝飲用水。但到昨日（16日）政府物流服務署表示，因未能信納鑫鼎鑫能繼續履行合約，即日起暫停其品牌「鑫樂」供水，並將事件交予警方調查。



物流署表示，港島和部分離島招標收到兩份標書，署方在所有符合招標要求的標書中包括所有指定技術要求，再按投標價格揀選中標者。據了解，整個審批由財政司司長委任的「中央投標委員會」審批，由財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)，成員除了物流署署長，尚有財庫局副秘書長(庫務)3、發展局常任秘書長(工務)或其代表、和職級不低於副首席政府律師的法律顧問。



港島區部門採用的「鑫樂」飲用水製造商之一是樂百氏。（讀者提供）

港島和部分離島政府部門飲用水招標收到2份標書

物流署今年3月透過公開招標，揀選合適供應商為政府部門供應樽裝飲用水。新一份飲用水合約分開港島和部分離島、九龍及新界和部分大嶼山三份標書招標，當中港島和部分離島收到兩份標書，另兩個則收到四分標書。

港島區辦公室由內地飲用水品牌「鑫樂」中標，新界區辦公室由另一內地品牌「Happy喜士」中標，九龍區辦公室由本地屈臣氏集團旗下「COOL」品牌投得。兩年前飲用水招標，當時港島區及新界區辦公室均由屈臣氏中標，九龍由太古可口可樂旗下品牌「Bonaqua」中標。

新合約三年總額1.66億元，平均每年約5,535萬元，每年為政府省下約1,600萬元。

因應原有合約屆滿，物流署於今年3月透過公開招標，揀選合適供應商為政府部門供應樽裝飲用水。（政府資料）

政府辦公室新一份三年期飲用水合約，上月批出。港島區部門由內地飲用水品牌「鑫樂」中標，新界區部門由另一內地品牌「Happy喜士」中標，九龍區由本地屈臣氏集團旗下「COOL」品牌投得。（網頁截圖）

中標公司須先符所有指定技術要求 再而價格最低

物流署表示，在所有符合招標要求的標書中，包括所有指定技術要求，再按投標價格揀選中標者。物流署稱在審批標書時，已審核由投標者提交的相關文件，包括由製造商提供的意向書，以及經核實的相關製造商的食品生產許可證。

物流署昨日公布，因應近日取得有關鑫鼎鑫商貿有限公司的營運資料，未能信納鑫鼎鑫能繼續履行合約，遂決定根據合約條款即日起暫停有關合約。物流署會繼續嚴肅跟進，以採取進一步行動，包括是否終止有關合約。

「鑫鼎鑫商貿有限公司」亦有提供樂百氏（廣東）製造的「觀音山」品牌樽裝飲用水，與「鑫樂」招紙除了名稱不同，其他一樣。(網上圖片)

「鑫樂」飲用水製造商樂百氏3年內6次上《健康時報》黑榜

事件連日來引起風波，原因之一是「鑫樂」飲用水製造商樂百氏，2017年曾被《人民日報》旗下《健康時報》點名，指三年內六次上黑榜，涉及致癌物溴酸鹽、微生物超標等。各政府大樓近兩星期出現員工自訂飲用水，也引起關注。

根據報道，最早於2014年，國家食品藥品監督管理總局抽檢樂百氏成都分公司生產的飲用天然泉水、飲用礦物質水的菌落總數超標。同時，樂百氏石家莊分公司2014年曾登上總局黑榜名單，桶裝水專項抽檢菌落總數超標。翌年，湖南省食藥監局檢查樂百氏長沙分公司時，發現其桶裝水生產過程及產品存在多處嚴重不合規之處。

及後至2017年，國家食藥監總局抽驗樂百氏（廣東）桶裝水發展公司的飲用天然泉水，溴酸鹽檢出值比標準規定高出40%。溴酸鹽在國際上被定為2B級潛在致癌物，是礦泉水以及山泉水等多種天然水源在經過臭氧消毒後所生成的副產物。

8月11日，轉飲內地品牌「鑫樂」飲用水的金鐘政府合署，不時有公務員訂購本地或海外品牌飲用水，工人頻送貨。（HK01攝）

中央投標委員會由5位高官出任

雖然招標由物流負責，但最終要由「中央投標委員會」拍板。該會就應否接納投標向財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)作出建議，但由附屬投標委員會及部門投標委員會處理的投標除外，而據了解，今次最終由中央投標委員會拍板。

該會除了由財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)任主席，另有四位成員，包括政府物流服務署署長、發展局常任秘書長(工務)或其代表、職級不低於副首席政府律師的法律顧問、財經事務及庫務局副秘書長(庫務)3。不過最終取決於物流署報告。