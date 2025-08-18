政府飲用水｜鑫鼎鑫曾向樂百氏索報告 據悉標書驗菌要求極為基本
撰文：譚曉彤
出版：更新：
其中一間政府飲用水供應商「鑫鼎鑫」，涉嫌冒充他人公司商標取得5,294萬元合約，警方及海關以涉嫌詐騙拘捕涉事公司一名股東及董事，同時通緝一內地男子。警方今日（18日）在記者會指，鑫鼎鑫曾聯絡樂百氏索取水質報告，之後未有再聯絡商討合作。警方相信被捕人將報告交給物流署，企圖令署方信服飲用水的品質達到合理水平。《香港01》獲悉，政府3月招標時只要求供應商檢驗食水中3種細菌含菌量，未有指明檢驗重金屬水平。
招標文件僅要求檢驗3種細菌含菌量
據了解，政府物流署3月時就飲用水招標的文件，對食水安全要求「極基本」，僅要求服務供應商檢驗3種細菌的含菌量，只要不超標便合格。至於重金屬含量，據了解標書並沒有訂明任何標準及要求。
《香港01》正向物流署了解招標要求及細節。
警方：被捕人及被通緝內地男曾向樂百氏索取水質報告
警方引述製造商樂百氏（廣東）飲用水負責人指，不認識中標的鑫鼎鑫商貿有限公司，但記得被捕人及被通緝的內地男子曾接洽，要求索取水質報告，其後雙方未有再接觸。
當香港傳媒廣泛報道飲用水品牌後，樂百氏8月致函物流署，稱未曾提供或授權任何人提供飲用水予港府，與中標公司沒有任何業務來往。
警方料有人索報告以令物流署相信品質
警方初步相信，涉案人士索取樂百氏的水質報告，再提交給物流署，證明飲用水水質水平。
初步相信佢係攞啲資料嚟去交畀物流署，從中令到物流署相信啲水係達到一個合理嘅水平。
現時有3萬桶水已運獲香港島及離島各區，政府上月曾兩度檢驗，今月15日再交由政府化驗所化驗，證實可以安全飲用。警方稍後會於牛潭尾的貨倉的2,600桶水中，再抽查樣本化驗。
政府飲用水｜警拘鑫鼎鑫董事及股東通緝內地男 水來自東莞樟木頭政府飲用水｜鑫鼎鑫如何進名冊？江玉歡促港府即交代 勿等三個月政府飲用水｜審計署：如發現有不足或違規 定會如實報告及提建議連場黑雨 水塘存水量升至81% 大潭篤水塘「放水」｜多圖政府飲用水｜財庫局3招補鑊 邀審計署查招標疏漏 審視採購機制政府飲用水｜港島政府場地續有鑫鼎鑫飲用水 觀音山牌空桶砌成牆