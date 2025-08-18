政府飲用水｜鑫鼎鑫曾向樂百氏索報告　據悉標書驗菌要求極為基本

其中一間政府飲用水供應商「鑫鼎鑫」，涉嫌冒充他人公司商標取得5,294萬元合約，警方及海關以涉嫌詐騙拘捕涉事公司一名股東及董事，同時通緝一內地男子。警方今日（18日）在記者會指，鑫鼎鑫曾聯絡樂百氏索取水質報告，之後未有再聯絡商討合作。警方相信被捕人將報告交給物流署，企圖令署方信服飲用水的品質達到合理水平。《香港01》獲悉，政府3月招標時只要求供應商檢驗食水中3種細菌含菌量，未有指明檢驗重金屬水平。



鑫鼎鑫商貿有限公司獲批5,294萬元合約，為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水，被政府指未能信納可繼續履行合約，早前被即時停用並報警。（廖雁雄攝）

招標文件僅要求檢驗3種細菌含菌量

據了解，政府物流署3月時就飲用水招標的文件，對食水安全要求「極基本」，僅要求服務供應商檢驗3種細菌的含菌量，只要不超標便合格。至於重金屬含量，據了解標書並沒有訂明任何標準及要求。

《香港01》正向物流署了解招標要求及細節。

據了解，政府物流署3月時就飲用水招標的文件，要求服務供應商檢驗3種細菌的含菌量。（廖雁雄攝）

警方：被捕人及被通緝內地男曾向樂百氏索取水質報告

警方引述製造商樂百氏（廣東）飲用水負責人指，不認識中標的鑫鼎鑫商貿有限公司，但記得被捕人及被通緝的內地男子曾接洽，要求索取水質報告，其後雙方未有再接觸。

當香港傳媒廣泛報道飲用水品牌後，樂百氏8月致函物流署，稱未曾提供或授權任何人提供飲用水予港府，與中標公司沒有任何業務來往。

警方料有人索報告以令物流署相信品質

警方初步相信，涉案人士索取樂百氏的水質報告，再提交給物流署，證明飲用水水質水平。

初步相信佢係攞啲資料嚟去交畀物流署，從中令到物流署相信啲水係達到一個合理嘅水平。 商業罪案調查科總警司黃震宇

現時有3萬桶水已運獲香港島及離島各區，政府上月曾兩度檢驗，今月15日再交由政府化驗所化驗，證實可以安全飲用。警方稍後會於牛潭尾的貨倉的2,600桶水中，再抽查樣本化驗。