政府飲用水｜警拘鑫鼎鑫董事及股東通緝內地男　水來自東莞樟木頭

鑫鼎鑫商貿有限公司獲批5,294萬元合約，為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水，被政府指未能信納可繼續履行合約，即時停用並報警。



警方聯同海關今日（18日）表示，拘捕涉案公司拘捕兩夫婦，分別為董事及股東，同時正追緝一內地男子。兩夫婦涉嫌在標書訛稱飲用水由內地某品牌供應商提供，但內地供應商8月致函物流署澄清從沒有與香港公司合作向特區政府供應產品。追查發現飲用水來自東莞樟木頭一間廠房，海關將赴東莞調查衞生規格。



警方在牛潭尾一個貨倉內發現2,600桶同批次的飲用水，相信另有3萬桶已送到各區，政府化驗證實可安全飲用。據警方初步了解，物流署「找數期」為供應服務後30日，相信尚未向涉事供應商支付任何款項。



8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（廖雁雄攝）

物流署8月收到內地供應商致函

商業罪案調查科總警司黃震宇表示，今年3月政府物流署透過招標購買政府港島及離島區辦公室的飲用水，6月批出合約予一間服務商。該服務商聲稱飲用水由一間內地供應商提供，惟該供應商8月致函物流署，指未向港府提供任何飲用水，亦沒有授權任何人向提供任何飲用水。

被捕人曾向內地供應商索取水質報告

商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，警方8月15日接獲物流署相關舉報，稱收到內地供應商發信澄清，指公司根本沒有生產過相關飲用水，與中標公司沒有任何業務來往。

警方商罪科翌日接手調查，並接觸該內地公司。負責人表示不認識中標公司，亦沒有與水樽標籤上其供應商合作供水，負責人僅記得被捕人及被通緝人士曾與他接觸，索取了公司的水質報告，之後雙方未有再聯絡。標籤上的其餘兩間公司亦表示與被捕人及公司沒有合作關係。

警方初步相信被捕人取得內地公司的水質報告並交予物流署，目的是令署方相信其提供的飲用水達到合理水平。

水產自東莞樟木頭 3萬桶已送各區

警方成功追蹤到元朗牛潭尾一個貨倉，內有近2,600桶相信為同批次的飲用水存貨。透過追溯物流供應鏈，得悉物流公司是經東莞樟木頭一間水廠取得該批飲用水，經中轉倉送到香港及離島各區。經點算有約3萬桶飲用水被送到各區，上月兩度檢測，再於前日送到政府化驗所作化驗，證實可以安全飲用，政府稍後會檢測倉庫內的水。

中標公司兩夫婦被捕 一內地男被通緝

警方今日在被捕人公司的北角辦公室及鯉景灣住所，拘捕一男一女，年齡分別57及61歲，二人為夫妻，分別擔任涉案公司的董事及股東。警方在行動中，檢獲被捕人簽署投標書的文件，內容訛稱飲用水由內地供應商生產，以及電腦、手提電話、銀行文件等，稍後會作進一步分析及調查。被捕人正被扣留調查，警方同時通緝一名內地男子，相信他有份參與事件。