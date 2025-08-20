尖東大富豪重開2個月宣布停業 行政總裁：未有復業日期
撰文：賴卓盈
出版：更新：
已經結業12年的尖東大富豪夜總會，今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」，在原址重開，改為高檔夜間消遣場所，而非夜總會，開幕日請來日本AV女優天后蒼井空任開幕嘉賓，引起熱議。
不過大富豪僅重開2個多月，今日（20日）忽然傳出停業消息，政總裁暨股東李健民今日證實停業，他指是因為有内地股東要求進行審計；惟他預計不會停業太久， 「幾時審計完就幾時（恢復）。」
李健民：停業因内地股東要求進行審計 生意額與他們預期有落差
行政總裁李健民表示，今次宣佈停業，是因為有内地股東要求進行審計，惟他預計不會停業太久， 「幾時審計完就幾時（恢復）。」至於為何要求審計，李估計是因為大富豪生意額與他們的預期有落差。
仍在申請表演牌照 租場予第三方搞活動 遭到「部門」叫停
李健民指，由於外部環境較差，加上大富豪仍在申請表演牌照，導致在策劃活動時遇到多個部門阻攔。他舉例，大富豪早前計劃租場予第三方舉辦活動，並已售出多張門票，惟活動前收到部門信息，建議他們不要舉行，料對生意造成一定影響。
舊大富豪由羅焯與當時女友陳健心於1984年創辦，後來夜總會在2012年不敵時代洪流結業。該舖位被租予免稅店「富豪匯」，主要向內地旅客出售化妝品、金飾及名牌時裝等，直至2021年因新冠疫情宣布結業，自此店舖一直長期丟空。
+9
大富豪重開開張首日 跨部門即晚查牌 1人涉洗黑錢遭通緝被捕轉型大富豪今重開 接逾百預訂查詢包括學生會 市民前往懷舊一番大富豪重開非那些年大富豪 CEO信港人消費力 學者指經營具挑戰今日新聞8分鐘︱兩女拉麵店大打出手｜大富豪重開首日遇警方查牌