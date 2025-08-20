尖東大富豪重開2個月宣布停業　行政總裁：未有復業日期

已經結業12年的尖東大富豪夜總會，今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」，在原址重開，改為高檔夜間消遣場所，而非夜總會，開幕日請來日本AV女優天后蒼井空任開幕嘉賓，引起熱議。



不過大富豪僅重開2個多月，今日（20日）忽然傳出停業消息，政總裁暨股東李健民今日證實停業，他指是因為有内地股東要求進行審計；惟他預計不會停業太久， 「幾時審計完就幾時（恢復）。」



尖東大富豪夜總會今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，而非夜總會。開幕當日，請來日本AV女優天后蒼井空任開幕嘉賓，引起熱議。（資料圖片／廖雁雄攝)

尖東大富豪夜總會今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，而非夜總會。開幕當日，請來日本AV女優天后蒼井空任開幕嘉賓，引起熱議。（資料圖片／廖雁雄攝)

尖東大富豪夜總會今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，而非夜總會。開幕當日，請來日本AV女優天后蒼井空任開幕嘉賓，引起熱議。（資料圖片／廖雁雄攝)

李健民：停業因内地股東要求進行審計 生意額與他們預期有落差

行政總裁李健民表示，今次宣佈停業，是因為有内地股東要求進行審計，惟他預計不會停業太久， 「幾時審計完就幾時（恢復）。」至於為何要求審計，李估計是因為大富豪生意額與他們的預期有落差。

仍在申請表演牌照 租場予第三方搞活動 遭到「部門」叫停

李健民指，由於外部環境較差，加上大富豪仍在申請表演牌照，導致在策劃活動時遇到多個部門阻攔。他舉例，大富豪早前計劃租場予第三方舉辦活動，並已售出多張門票，惟活動前收到部門信息，建議他們不要舉行，料對生意造成一定影響。

新大富豪行政總裁李健民表示，今次停業因内地股東要求進行審計，因生意額與他們預期有落差。（資料圖片／廖雁雄攝）

尖東大富豪夜總會今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，而非夜總會。開幕當日，請來日本AV女優天后蒼井空任開幕嘉賓，引起熱議。（資料圖片／廖雁雄攝)

尖東大富豪夜總會今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，而非夜總會。開幕當日，請來日本AV女優天后蒼井空任開幕嘉賓，引起熱議。（資料圖片／廖雁雄攝)

舊大富豪由羅焯與當時女友陳健心於1984年創辦，後來夜總會在2012年不敵時代洪流結業。該舖位被租予免稅店「富豪匯」，主要向內地旅客出售化妝品、金飾及名牌時裝等，直至2021年因新冠疫情宣布結業，自此店舖一直長期丟空。

尖東大富豪夜總會今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，走高消費路線，而非夜總會。（資料圖片／廖雁雄攝)

尖東大富豪夜總會今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，走高消費路線，而非夜總會。（資料圖片／廖雁雄攝)

尖東大富豪夜總會今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」在原址重開，改為夜間消遣場所，走高消費路線，而非夜總會。（資料圖片／廖雁雄攝)