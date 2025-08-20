今日新聞8分鐘｜土瓜灣車房遇抄牌職員罵警｜大富豪重開即停業

石澳二級火．有片｜兩男女手燒傷 1貓被困單位亡 消防開喉灌救

石澳發生二級火警。今日（20日）下午1時02分，警方接獲市民報案，指石澳石澳村路一個鐵皮屋起火，消防員到場開一條喉及出動一隊煙帽隊灌救。火警中，一名60歲男住戶左右前臂燒傷，其51歲妻子亦前臂燒傷，兩人均清醒，被送往東區醫院治理。另有一隻貓被困在單位內，消防設法救援，最終尋獲該貓，惟牠當場被證實死亡。

葵涌廣場夾公仔舖遭淋清潔劑 16部機遭殃 警查CCTV緝刑毁歹徒

葵涌廣場發生刑事毀壞案。今日（19日）下午1時54分，警方接獲3樓一間夾公仔店負責人報案，指翻查閉路電視發現店舖遭人淋潑不明白色液體，警員到場調查。據悉，初步相信液體為「潔而亮」清潔劑，正翻查閉路電視追緝歹徒。

飲用水｜直擊東莞樟木頭「觀音山」售人民幣¥7 港府買32元連運費

鑫鼎鑫商貿有限公司早前獲政府5,294萬元合約，涉嫌未經內地製造商批准投標並提供冒牌水「鑫鼎鑫觀音山」，警方追查發現飲用水產自東莞樟木頭一間廠房，物流公司稱取貨地點是鎮上的觀音山礦泉水廠。

《香港01》記者到東莞樟木頭鎮追訪，鎮上有多間飲用水批發商出售多個內地品牌飲用水，其中觀音山礦泉水廠出產的「觀音山」售7元人民幣（折合約7.6港元）。有負責人稱10多年前較多人飲用，但由於口感問題並不暢銷，現時直接不賣，又表示從來沒有聽聞過有人從當地買水到香港。根據物流署7月發送至各部門的內部通告，「鑫鼎鑫」的每桶含運費單價為港幣28至32元，即為當地售價的3.7至4.2倍。

有片｜土瓜灣十三街車房遇抄牌 職員指罵警員：咁早嚟抄牌玩嘢！

土瓜灣「十三街」是車房集中地，繼荃灣享和街車房爭錶位爭執後，燕安街亦有火爆車房職員不滿抄牌，與交通警對罵。罵戰片段在網上流傳，可見紅褲職員勞氣指罵警員：「淨係你哋要開飯，我唔使開飯呀？咁早嚟抄牌，我唔使做呀？」不滿每逢啟德開演唱會都趕車。警員向職員解釋勸喻他們駛走車輛不果，強調並非「玩嘢」。

佐敦95歲輪椅婦捱貨車撞 司機涉停牌駕駛 街坊施援：幫手𢭃阿婆

佐敦發生車禍。今日（19日）下午3時35分，一輛貨車沿上海街往佐敦道方向行駛，途至近南京街時意外撞倒一名坐電動輪椅過路老婦。意外中，姓鄭（95歲）老婦頭、手擦傷，清醒由救護車送往廣華醫院治理。警方經調查後，以涉嫌「駕駛時沒有第三者保險」及「停牌期間駕駛」拘捕姓黃（34歲）男司機。現場消息指，黃男已是第三次被停牌，今次被停牌一年，現時已停牌約兩個月。案件交由西九龍總區交通意外調查隊第三隊跟進。

有店舖閉路電視片拍得事發一刻，可見該名坐輪椅老婦由右至左過路，途中被一輛貨車撞倒，途人見狀紛紛高呼：「喂、喂、喂！」，有熱心市民亦上前施援，意外後多人駐足圍觀。另一段讀者提供影片可見，受傷老婦躺臥馬路中間，涉事穿黑衫司機則在旁打電話。

尖東大富豪重開2個月宣布停業 行政總裁：未有復業日期

闊別尖東13年的尖東大富豪夜總會，今年6月14日易名「大富豪BIG BOSS GENERATION」，在原址重開，改為高檔夜間消遣場所，而非夜總會，開幕日請來日本AV女優天后蒼井空任開幕嘉賓，引起熱議。

不過大富豪僅重開2個多月，今日（20日）忽然傳出停業消息，行政總裁暨股東李健民今日證實停業，他指是因為有内地股東要求進行審計；惟他預計不會停業太久， 「幾時審計完就幾時（恢復）。」

機艙老鼠｜男乘客偷行李斷正 被物主拍片並「當場狂毆」畫面瘋傳

搭飛機時多數人會選擇將隨身行李或個人物品放置於飛機座位上方的行李架，然而行李卻有可能在不注意時遭到偷竊。

9·3閱兵共45個方隊 新戰機首亮相 展示中國軍事力量結構新佈局

國務院新聞辦公室於8月20日上午10時舉行新聞發佈會，請閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵，中國人民解放軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠介紹閱兵準備工作有關情況。

相關負責人介紹，閱兵活動按照閱兵式、分列式2個步驟進行，時長約70分鐘，有新裝備首次公開亮相；部分陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備，是第一次對外展示。