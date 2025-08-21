港鐵辦德福廣場45周年展覽　AI裝置重現80年代車站　導賞團遊車廠

為慶祝德福廣場成立45周年，港鐵公司將於明日（22日）至10月19日，於德福廣場舉辦《下一站・德福》專題展覽，當中設有AI互動裝置，讓市民先透過屏幕拍攝圖片、選取心儀裝束，再透過AI技術生成影片，穿越回到80年代的九龍灣站等場景。另外，港鐵亦會舉辦導賞團，讓市民有機會參觀九龍灣車廠，最快可於明日透過MTR Moblie App報名。



至於港鐵旗下商場的長遠發展，港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝說，現時本港的零售環境已有一個新常態，隨著顧客需求的轉變，會在商場引入不同的品牌。他提到「粵車南下」措施，指港鐵旗下兩個鄰近旅遊景點的商場會參與「粵車南下」的第一期試驗，會在停車設施，以及商場配套等方面作配合。



港鐵公司將於明日（22日）至10月19日，於德福廣場舉辦《下一站・德福》專題展覽，慶祝德福社區成立45周年。（黃寶瑩攝）

港鐵公司將於2025年8月22日至10月19日，於德福廣場舉辦《下一站・德福》專題展覽，慶祝德福社區成立45周年。《下一站・德福》專題展覽將由港鐵九龍灣站大堂開始，以一幅幅珍貴歷史照片引導大眾探索德福社區。展覽設5大主題展區，包括「時光列車」、「與城同樂」、「心繫社區」、「唯美德福」及「德福之『趣』」，以及兩大互動裝置「回到德福那些年」及「我和德福的故事」，從多角度呈現德福廣場與德福社區45年來的發展歷程。

「回到德福那些年」互動裝置，可以AI技術生成影片，讓市民穿越回到80年代的九龍灣站等場景。（董素琛攝）

展覽中的「時光列車」展區會向市民展示自觀塘線開通等，過去45年的發展點滴。（黃寶瑩攝）

其中，名為「回到德福那些年」的AI互動裝置，先透過屏幕拍攝圖片、選取心儀裝束，再透過AI技術生成影片，重現80年代的九龍灣站、德福中心及滾軸溜冰場等經典場景，讓市民穿越時空，於影片中瞬間置身於那些年德福社區的美好時光。市民可在裝置輸入電郵地址，片段可發送至個人電郵。另外，「時光列車」展區會向市民展示自觀塘線開通等，過去45年的發展點滴。

港鐵辦導賞團讓市民參觀九龍灣車廠 最快明日可報名

另外，德福廣場同時推出不同活動，與全香港市民同賀德福45周年，例如社區深度遊導賞團，將帶領大眾深入探索德福社區及鄰近不同地點，參加者除可深入了解社區背後的故事，更可一探港鐵九龍灣車廠，進入禁區範圍。港鐵表示，有興趣的市民最快可於本周五（22日）開始透過MTR Moblie報名。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝說，港鐵會隨著市場情況調整租金，會與中小企有商有量，希望在不同時刻共渡時艱。（黃寶瑩攝）

稱按市場調整租金 與中小企有商有量

德福廣場作為大型商場，鄧智輝說，現時本港的零售環境已有一個新常態，作為營運者在顧客體驗等方面要做好，令顧客感受到商場的價值。香港寸金尺土，不少商戶難抵貴租無奈退場，在租金方面，港鐵會隨著市場情況調整租金，他提到會與中小企有商有量，希望大家在不同時刻共渡時艱。他續說，租金的調整會依據個別個案而定，沒有概括數字。

港人在疫後北上消費成風，鄧智輝表示，在商戶組合方面，除了要照顧多年合作的老商戶外，隨著時間的改變、顧客需求的轉變，會引入不同的品牌，包括國際品牌及內地人氣品牌。他說，港鐵最重要工作在於不斷求進，並且要在裝修、顧客服務及科技運用方面不斷研發、創新，務求與社會的接合更好。他又提到會在商場引入如夜間音樂會的活動，期望令商場不只用作購物。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝說，會在商場引入不同的品牌，迎合顧客需求的轉變。（黃寶瑩攝）

兩商場參與「粵車南下」第一期試驗

政府計劃最快在今年11月落實「粵車南下」，鄧智輝指，措施是否會對商場人流有幫助仍言之尚早。他透露，港鐵旗下兩個鄰近旅遊景點的商場會參與「粵車南下」的第一期試驗，無論是停車設施、商場配套，以至工作人員的訓培等，都會瞄準「粵車南下」措施作配合，例如加入語言溝通特訓等。

他強調，所謂配合並非將商場改變如同內地的商場一樣，「只不過係我哋準備好，就係有一班遊客佢哋揸車落嚟，同行過嚟或者坐鐵路入嚟係有啲唔同」，確保基礎設施等能配合得到。