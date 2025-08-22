德福廣場45年藥房老店　老闆憶押身家進駐　疫後生意跌盼續守業

位於九龍灣的德福廣場是港鐵公司首個鐵路物業發展項目，至今已有45年，見證社區變遷。長豐中西藥房是商場首批進駐商戶，老闆陳政利憶述，當年看好商業區發展前景，孤注一擲「全副身家」逾30萬元開鋪。他說，藥房主要做街坊生意，疫情期間，市面口罩供不應求，價格大幅上漲，店鋪堅持不坐地起價，每盒賣60元，盼盡社會責任。不過，他說，近年經濟欠佳，港人北上消費等，藥房生意較疫前跌三分之一，經營壓力不輕，但期望能挑戰自己，繼續堅守老店到60年。



長豐中西藥房，在德福廣場開幕初期便已開業。（黃寶瑩攝）

長豐中西藥房，在德福廣場開幕初期便已開業。（黃寶瑩攝）

長豐中西藥房老闆陳政利說，希望店舖能經營到60年，形容是對自己的一個挑戰。（黃寶瑩攝）

疫情時拒坐地起價 堅持一盒60元

長豐中西藥房是德福廣場的首批商戶之一，75歲的老闆陳政利憶述，當年為進駐商場，押注「全副身家」逾30萬元，因對九龍灣商業區的發展有信心。藥房多年來先後在德福廣場三個不同舖位營業，他說，藥房主要做街坊生意，日用品佔生意額的比例最高，區內客人「大家好似（同住）一條村咁」。他笑言希望店舖能經營到60年，形容這是對自己的一個挑戰。

新冠疫情爆發初期，不少藥房炒賣口罩，市面上一盒口罩動輒數百元，仍不乏人問津，但陳政利卻沒有跟隨此做法。他說，平日賣口罩所能賺取的利潤為約20%，於新冠疫情爆發的2020年，店舖所售的口罩維持在每盒60元，每人限購一盒，未有坐地起價。他續說，店舖做生意的宗旨是「要方便啲街坊」，指經營每一個行業都有社會責任，「除咗賺錢之外，我哋就要體諒到街坊嘅需求，就唔好話有啲就有，有啲就買唔到」。

生意較疫情前跌三分一 感經營壓力大

疫後消費模式轉變，為本港零售業帶來經營壓力。陳政利說，網購的興起、港人北上消費、旅客數量減少等因素，為藥房經營帶來衝擊，生意額較疫情前下跌三分之一，形容過往數年的經營情況為最大壓力。

在應對策略方面，他指「唯有盡量啲野平得嘅就平」，未來亦會考慮發展網購渠道。至於租金方面，他透露最高峰時期為2018至2019年，及後業主有因應零售業環境給予減租，故認為現時的情況是「勉強生存到」。

長豐中西藥房內，任職時間最長的員工已為店舖工作逾40年。（黃寶瑩攝）

長豐中西藥房內，任職時間最長的員工已為店舖工作逾40年。（黃寶瑩攝）

德福廣場有不少連鎖店，所售產品與長豐中西藥房有重疊。不過，陳政利卻認為大家都是良性競爭、互補不足。他說，相較連鎖店，他們會較詳細向顧客解釋藥的用途及利利弊，又指在藥房工作的員工都具有經驗，有員工已在該店任職40多年。目前長豐中西藥房共有4間分店，他說會做好服務及品質，以維持品牌口碑。

陳政利認為，大型連鎖店與小型商戶間的競爭屬良性，大家互補不足。（黃寶瑩攝）

陳政利認為，大型連鎖店與小型商戶間的競爭屬良性，大家互補不足。（黃寶瑩攝）

陳政利認為，大型連鎖店與小型商戶間的競爭屬良性，大家互補不足。（黃寶瑩攝）

商場人流減 倡增接駁巴士連接啟德體育園、遊輪碼頭

陳政利指，德福廣場的人流較以往少，相信因經濟環境不佳，九龍灣商業區的活動較以往少，「以前啲茶樓，甚至weekday（平日）你都好難訂位，咁呢加就唔同咗啦」。他建議可安排接駁巴士，往來德福廣場至啟德體育園及郵輪碼頭，相信可為商場增添生氣。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝指，德福廣場代表了港鐵多個重要里程，該廣場是全港首個鐵路物業項目，規模是當時全球同類建設之冠。他續指，德福這個社區在多年來有很多變化，但不變的是一份人情味，提到包括長豐中西藥房在內的數個商戶由商場開幕初期已開業。

港鐵公司物業及國際業務總監鄧智輝表示，德福廣場代表了港鐵多個重要里程，該廣場是全港首個鐵路項目、港鐵物業項目。（黃寶瑩攝）

德福曾全港首設室內滾軸溜冰場

鄧智輝表示，45年以來，德福廣場為配合社區發展，曾開展過多次大型擴建工程，例如在2017年擴建德福廣場二期的7及8樓等。另外，於1997年及2007年，分別為德福廣場一期開展大型翻新工程，亦配合市場需求，一直改善商戶組合，為顧客帶來新鮮有趣的購物體驗。

鄧智輝又說，商場會與時並進，緊貼居民喜好，引入不同種類的店舖。他提到德福廣場以往有個室內滾軸溜冰場，當時為全港首創，吸引眾多年輕人到該處消遣。不過，隨著潮流改變，加上區內逐漸轉型為商貿區，溜冰場位置現時改成多間銀行集中地，照顧附近商貿區的需求。