8歲ADHD港童經SEN資助計劃治療後好轉　基金會冀增彈性機制招人手

8歲的劉卓恆被診斷患有注意力不足及過度活躍症（ADHD），他來自綜援家庭，他在去年8月經社工轉介，接受SEN CONNECT「心智多樣化」頻譜 - 兒童成長發展綜合資助計劃，透過醫生的專業評估，藥物治療以及接受小組和個人言語治療後，現時情況已明顯改善。其母需要同時照顧他和雙胞胎弟弟，壓力沉重



8歲的劉卓恆（右）被診斷患有注意力不足及過度活躍症（ADHD），藥物治療以及接受小組和個人言語治療後，現時情況已明顯改善。（梁曉煒攝）

ADHD涵蓋專注力不足 難進行沉悶重複工作

精神科專科醫生傅子健指，普遍認知中，過度活躍症包括「坐唔穩，到處走，上堂嘅時候搞搞陣，性格比較衝動 」這類徵狀，不過也包括專注力不足。如在進行沉悶重複的工作時，如上堂和做功課便有困難，導致對學習失去信心，學業成績亦較飄忽。

卓恆媽媽表示，他在學校難以坐定，經常沉默寡言、行爲衝動、拒絕做功課。

（卓恆）坐定5分鐘都有困難 劉卓恆母親

言語治療師蕭穎嵐教導卓恆糾正發音並訓練舌頭擺動的幅度，同時學習說話技巧等。（梁曉煒攝）

言語治療師蕭穎嵐發現卓恆口腔肌肉有問題，為他進行治療。（梁曉煒攝）

卓恆進行14次言語治療改善語言障礙

言語治療師蕭穎嵐指，卓恆評估時，發現他的語言障礙、發音問題以及口腔肌肉問題。他共接受14次言語治療，包括10堂個人和4堂小組言語治療，得到明顯改善。個別訓練中，會進行糾正發音並訓練舌頭擺動的幅度，同時學習說話技巧，眼神接觸以及理解他人感受等，從而將所學實踐至小組訓練中。

卓恆媽媽指他現在會和雙胞胎弟弟交流，教他玩遊戲，老師亦指下學期起他「多咗舉手發問」。（梁曉煒攝）

學校老師：卓恆下學期起「多咗舉手發問」

每位個案團隊中亦有一位社工跟進，是和學校溝通的橋樑，同時家長亦可從中了解對孩子的認識，更容易和他們溝通。

現時卓恆已經會說出句子的情況變高，同時也可以主動介紹自己，與朋輩交流。卓恆媽媽也指，他現在會和雙胞胎弟弟交流，教他玩遊戲；校內老師亦指下學期起他「多咗舉手發問，以前叫佢都淨係識擰頭」。她表示，上月起幾個「黑雨」取消後，卓恆也會主動去補習社做功課，相信他已經可更好控制自己的情緒，溝通能力也有了顯著提升，不再欠交功課。

ADHD遺傳率高達74% 「黃金治療期」可助腦部發展

除了言語治療，卓恆亦有藥物治療，輔助清理腦內無用信息。傅子健醫生期望他在未來可不需依靠藥物便可融入社會，同時和言語治療「相輔相成」。他又指，過度活躍症遺傳率高達74%，因發展性因素，個體的前額葉發展可能會有所不同，任何形式的大腦損傷亦可導致情況惡化，所以有「黃金治療期」，應及早治療幫助腦部發展。

愛望基金首席執行官毛迪生（右二）表示，正與本港中小學和非政府機構緊密聯繫，收集懷疑有SEN的學童個案。（梁曉煒攝）

愛望基金收集疑有SEN學童個案 助有急切需要生評估及資助治療

愛望基金首席執行官毛迪生指，基金會與本港中小學和非政府機構緊密聯繫，收集懷疑有SEN的學童個案，安排合資格學童，即懷疑有特殊教育需要、現正輪候公營醫療或接受初步評估、年齡介乎3至14歲的基層學童，在接受家庭入息審查及證明文件後等候4至6個星期，即可到港安由精神科專科醫生為合資格的學童安排評估，並因應情況提供藥物及各種治療資助，直至個案獲公營醫療機構接手。

SEN兒童增至近6萬人 輪候公營醫療服務至少需等26個月

他表示，計劃首階段預為1,000名受影響基層學童作出全方位的支援，現已救助約450名學童，而計劃內現有5位精神科醫生以及17位涉獵不同領域的治療師，「尚算應付得到」，但全港有特殊教育需要（SEN）的兒童近年已增加至近6萬，於公營醫療系統輪候至少需26個月，可見比例失調，人手十分匱乏。望未來可增加彈性機制，增加人手，幫助更多有需要兒童。

「愛望基金」由鄭志剛創立，去年與「港安醫院慈善基金（司徒拔道）」的專業兒童發展醫療團隊，聯手推出 SEN CONNECT「心智多樣化」頻譜 - 兒童成長發展綜合資助計劃，致力幫助懷疑有特殊教育需要（SEN）的基層學童接受診斷評估，因應情況提供藥物及治療資助，爭取把握黃金治療期，協助他們建立健康及共融的成長環境。