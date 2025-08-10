SEN｜3成家長日花14小時照顧學童　70.9%壓力沉重　35.7%曾欲自殘

全港有超過6.5萬名特殊教育需要學生，但社會對相關治療的認知和不同選擇仍然不足，令許多照顧者感到迷惘與壓力巨大。獅子山青年商會及香港家庭調解協會發起《2025學齡特殊教育需要（SEN）兒童照顧者心理需要調查》發現，97.2%照顧者認為，現行社會支援「不足夠」。其中70.9%照顧者長期焦慮和情緒壓力沉重，稱過程中最大挑戰是「時間與精力透支」、「影響睡眠品質及難以平衡工作與家庭」。



2025年8月10日，由獅子山青年商會主辦和香港家庭調解協會合辦的SEN SEN相惜計劃之《2025學齡特殊教育需要(SEN)兒童照顧者心理需要問卷調查》發佈會，假香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校舉行。圖為發佈會嘉賓合照。（主辦方提供圖片）

59.2%日花7小時或以上照顧兒童

是次調查於3月至8月期間進行，成功抽樣訪問341份有效問卷，涵蓋128名非照顧者及213名特殊學習需要照顧者的有效回應，旨在全面探討特殊學習需要照顧者面對的心理壓力、資源需求及社會支援現狀。

受訪照顧者以媽媽為主，多數需長期親自照料特殊學習需要學童。結果發現，59.2%受訪者每日需投入逾7小時或以上照顧兒童，當中29.6%更超過14小時，嚴重影響特殊學習需要照顧者個人生活與工作。更令人憂慮的是，35.7%曾因壓力出現「傷害自己」的想法、17.8%照顧者因壓力曾出現「傷害他人」的想法。

42.3%照顧者憂藥物治療有副作用

調查又發現，近42.3%照顧者認為，即使子女被精神科醫生診斷需要接受藥物治療，但仍對用藥持懷疑態度，認為接受藥物後常有副作用，包括「食欲下降」及「失眠」；73.2%照顧者認為，藥物治療未能有效改善特殊學習需要學童的行為問題、學習表現及其社交能力。另外，有37.1%照顧者因「家長教養觀念有分歧」、47.4%基於認為「外界有標籤觀念」，而影響他們決定是否給子女用藥的決定。

分析指出，6歲之前被視為特殊教育需要兒童的黃金治療期，此調查結果顯示，家長或有機會錯失改善學童情況的最佳時機，影響兒童日後生活及學習進展。

香港家庭調解協會總幹事梁淑瑜指出，是次問卷調查反映照顧者極需情緒及壓力支援與實質資源，在中心的臨床親子調解個案中，去年有102個特殊學習需要個案，他們的衝突多源自打機問題及學業問題，建議家長尋求專業的親子調解及心理情緒諮詢及輔導服務，有助於改善照顧者與學童的家庭關係」。