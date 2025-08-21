日本地震恐慌｜遊日港人三連跌　7月按年減37%　料因打風地震傳言

【日本地震／日本地震預言／日本旅遊】】日本自今年不斷傳出7月5日大地震預言，打擊港人赴日旅遊信心。根據日本政府觀光局最新數據顯示，7月份訪日旅客人次為343.7萬，按年升4.4%；惟香港成為榜單上的「奇葩」，錄得17.6萬人次，按年大跌10.3萬或36.9%，連續三個月下跌，7月跌幅最大。



反觀同樣謠傳日本地震預言的內地及台灣，卻分別增25.5%及5.7%。翻查2023年全面通關以來的數據，2023年及2024年7月份的遊日人次，分別有21.6萬及27.9萬，即創下開關以來7月份的最低水平。



日本當局分析指，由於日本地震傳言仍然在社交平台不斷傳播，同時7月中旬襲港的颱風影響往來兩地的航班，估計旅客數量因而低於去年同期。



日本自今年不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，打擊港人赴日旅遊意欲。（資料圖片／郭梓謙攝)

今年7月份港人遊日人數保持第四名，跌幅卻是名單中最高，錄得17.6萬人次。（日本政府觀光局文件截圖）

7月份全球訪日人次343.7萬 按年升4.4%

根據日本政府觀光局最新數據，今年7月份訪日旅客人次為343.7萬，相比去年的329.3萬，按年升4.4%，即整體數據未受地震預言影響。當中首5位依次序為韓國、內地、台灣、香港及泰國；升幅最高的國家及地區分別為俄羅斯及中東，分別錄得升幅99.1%及55.9%，至於西班牙及印尼等也有逾兩成升幅。

7月份港人遊日人次按年跌10.3萬 跌幅36.9%

今年7月份港人遊日人次保持第四名，跌幅卻是名單中最高，只錄得17.6萬人次，對比去年7月的27.9萬，即按年大跌10.3萬，跌幅達36.9%。反觀同樣謠傳日本地震預言的內地及台灣，兩地遊日人次均錄得升幅，分別增25.5%及5.7%，換言之，只有港人受到地震預言影響。

日本觀光局公布4月訪日的港人按年同期升43%，達逾26.3萬人次，創下同月歷史新高。4月初櫻花季節，在東京新宿御苑，總有香港人在左右。（資料圖片)

日本當局料兩大原因礙港人遊日︰地震傳言、颱風影響航班

日本政府觀光局分析指，儘管香港的學校放暑假，但日本地震傳言仍然在社交平台不斷傳播，同時7月中旬襲港的颱風影響往來兩地的航班，估計旅客數量因而低於去年同期。

創開關以來7月份的最低水平 僅次於開關初期及開學季

翻查2023年全面通關以來的數據，2023年及2024年7月份的遊日人次，分別有21.6萬及27.9萬，即創下開關以來7月份的最低水平。縱觀所有月份，僅8個月份的遊日人次低於17.6萬，包括開關初期的2023年1月至5月、開學月份的2023年9月及2024年9月，以及同樣受地震預言影響的今年5月。

本地旅行社為鼓勵港人遊日 相繼推出暑假優惠

其實本港專攻日本團的旅行社，在傳聞地震的7月5日前已紛紛闢謠，形容當日為「流言終結日」。為了鼓勵港人遊日，東瀛遊及縱橫遊相繼公布暑假優惠，例如前者推出報團即減800元、後者則有二人同行第二位半價優惠。不過按日本當局7月份的「成績表」，似乎旅行社攻勢未能立即取得成效。