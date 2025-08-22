中大聘曾幗屏為協理副校長 領導傳訊及公共關係處

中大傳訊及公共關係處處長張宏艷下月中離任，中大宣布，通過聘任曾幗屏為協理副校長（傳訊及公共關係），任期3年，於2025年8月27日履新。



香港中文大學今日（22日）宣布通過聘任曾幗屏女士為協理副校長（傳訊及公共關係），任期3年。（中大提供）

中大指，曾幗屏將領導傳訊及公共關係處，為中大的整體傳訊策略、策略性活動管理、社區關係及品牌建設作出長期的規劃。她將協助大學管理團隊，積極拓展、建立並維繫與校內、校外持分者及合作夥伴的關係，以提升、加強及維護中大的聲譽、地位與對社會的優越影響力。

曾幗屏於中大獲得社會科學學士學位，主修政治與行政學，副修法律學，並於香港大學獲得教育學碩士學位。她表示：「我很榮幸重返中大，為母校的傳訊與公關工作盡一分力。隨著中大的學術聲譽不斷提升、學生成就更見卓越，有許多動人的故事值得分享以彰顯學術成果的良好影響力及與廣大社會的緊密聯繫。我希望憑藉過去在不同領域的經驗，進一步提升中大悠久卓越的品牌，並積極加強大學在本地、國家及國際的傳訊成效。」

她在媒體、政府、國際非牟利機構及企業等領域累積了豐富經驗。曾擔任瑰麗酒店集團及周大福珠寶集團的公共事務總監，也曾擔任一家國際傳訊顧問公司的香港區總監，效力於該公司承接的香港特區政府品牌推廣項目；亦曾於一家外國商會擔任政府關係及公共事務總監，以及香港特區政府中央政策組的高級研究主任。曾幗屏亦曾於世界自然基金會香港分會，以及母親的抉擇等非牟利機構擔任策略傳訊及政策倡導職務。在此之前，則曾任職於國際風險顧問公司、立法會議員辦公室、《英文虎報》及路透社香港分社。

中大傳訊及公共關係處長、資深傳媒人張宏艷合約期滿下月15日離任。（新傳校友會）

而中大傳訊及公共關係處長、資深傳媒人張宏艷則將離任。中大回覆《明報》指「就其服務任期達成共識」，將於下月15日離任。張宏艷亦透露，其與中大合約期滿，「目前是交接的合適時機」。張宏艷2017年加入中大，稱感謝同事過去8年齊心協力為中大貢獻，與不同崗位的同事建立的友誼是一生受用的禮物。