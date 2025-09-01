開學季「備戰」心靈 專訪香港情緒健康學會會長 解讀現代學童壓力

香港學童的精神健康問題日益嚴重，已成為社會高度關注的議題。有見及此，由香港情緒健康學會主辦，並獲多個專業團體合辦與支持的「情緒健康先鋒」免費教育工作坊，於2025年8月21日假香港城市大學楊建文學術樓隆重舉行。活動旨在為逾百名中小學教師及青少年服務人員成為「情緒健康先鋒」，讓他們在新學年來臨前，更好地裝備自己，以協助身邊人面對情緒挑戰。



香港情緒健康學會會長及精神科專科醫生林美玲（Dr May）與全國政協常委、香港特別行政區行政會議非官守議員高永文醫生，出席「情緒健康先鋒」免費教育工作坊支持培訓「先鋒」。

活動當日，我們有幸專訪了香港情緒健康學會會長、精神科專科醫生林美玲（Dr May），以及全國政協常委、香港特別行政區行政會議非官守議員高永文醫生，我們請這兩位專家，聊聊香港學童的情緒健康。

林美玲醫生（Dr May）：開學季，給老師和學生的「先鋒」指引！

近日，香港精算學會發表的報告指出， 25歲以下年輕人受保的死亡個案中，因自殺而死的比例較去年大幅上升。世界衛生組織2025年最新數據亦顯示，自殺已成為全球15至29歲年齡層群體的第三大死亡原因，較2024年世界衛生組織數據年輕人自殺死亡原因由排第四位上升一位，這些數據反映了全球包括香港年輕人身體雖然精力無限，但在情緒處理正面臨巨大挑戰，實在刻不容緩。

林醫生直言， 2023香港全面復課後，曾有30多名學生輕生，而當中真正看過精神科專科醫生的比例不足三成。然而，國際研究清楚表明，超過九成的自殺者還有精神障礙，其中三分之二與焦慮和憂鬱有關。

令人鼓舞的是，如果能及早發現並獲得適切干預，無論任何年齡層、絕大多數的精神障礙，都可以帶來非常好的結果。因此自殺是可以預防的。

而工作坊的使命就是培養教師成為「情緒健康先鋒」，讓他們具備實證科學方法，及早識別高危學生。新的學年，在提升自我照顧的同時，守護學童生命。

逾百名中⼩學教師及青少年服務⼈員，出席「情緒健康先鋒」免費教育⼯作坊。

自殺是有季節性的

林醫生表示，這次工作坊特意選在暑假尾聲舉辦，其實別具意義。國際文獻顯示包括英國醫學期刊於2024年尾發表的研究報告，（Association of holidays and a day of the week with suicide risk: multi country, two stage, time series study）涵蓋了全球26個國家70個地方，超過170萬個輕生個案分析，數據顯示週末過後的星期一及假期結束後是精神健康問題的高風險期包括自殺率的上升。

除了在校園及企業建立「情緒健康先鋒」外，香港情緒健康學會亦建議可從政策層面建立校園與工作友善環境，提供更多支持以減輕壓力。在學校方面，暑假結束後，學校可先讓學生適應校園學習的節奏後，再逐步增加課業，並可考慮在長假期後一至兩星期才安排評估成績的測試考驗；而在工作層面，企業則應該避免在假期後的星期一，安排最具挑戰性的任務或決策。這些在校園及工作環境的友善政策不僅有助於提升情緒健康，也能提供學習及工作效率。

在「情緒健康先鋒」的開幕禮上，香港情緒健康學會會長及精神科專科醫生林美玲 （Dr May）指出，長假結束後的開學初期是情緒問題的高風險期。

了解新時代學童的獨特壓力

談及當代學生的壓力，林醫生（Dr May）指出，今天的孩子們面臨著與過往不同的挑戰，而這些危機的風險因素錯綜複雜、互相關聯：

疫情帶來的疏離感：過去幾年的停課與復課，造成人際關係的疏離，人與人之間的連繫變得脆弱，令人產生孤獨感。



社交媒體的虛擬認同：新一代習慣在社交媒體上尋求肯定，當得不到「讚好」或關注時，會感到失落和人生無意義。資訊科技與人工智能的澎湃發展，讓部份年輕人過度沉溺於虛擬世界的肯定與認同，亦加劇了絕望和無助感。



過度的保護與競爭：整體社會的富裕與家長教育水平的提升，導致過度為孩子安排一切、遮風擋雨，反而剝奪了他們培養抗逆能力的機會。這種「內卷」式的競爭讓孩子疲於奔命，缺乏喘息空間。



全球與環境的不穩定：疫情過後，全球不穩定、戰亂不停、經濟挑戰、極端天氣及全球暖化也正是年輕人深切關注的領域。



如何區分情緒低落與情緒問題？

- 生理症狀：感到疲倦、難以入睡、身體不適，例如頻繁頭暈、肚痛或作嘔。

- 行為與情緒的改變：做事動力及專注力下降、對平時感興趣的事物失去熱情，或感到 煩躁、緊張。

- 負面表達：直接說出「感到很辛苦」、「走不下去」或有輕生念頭等警示性言論。

她強調，如果這些症狀持續兩週或以上，且已影響到日常生活，就應儘快尋求專業人士的協助，如輔導員、社工、心理學家，甚至精神科醫生。

林美玲醫生（Dr May）接受訪問時提醒，新學年開始，大家可以多加留意學生及身邊人假期後情緒徵兆。如果一些壓力症狀持續兩週或以上，且已影響到日常生活，就應儘快尋求專業人士的協助。

談「躺平」——短暫休息與長遠目標

對於近年流行的「躺平」文化，林美玲醫生（Dr May）從專業角度進行了剖析。她認為，「躺平」可以視為一種身體對抗壓力的信號。當一個人感到「橡筋拉到極」（壓力極大）時，短暫的放下、讓身心休息，是一種重要的自我照顧策略。她強調「Listen to your body, follow your heart」，如果身體發出警號，暫時放下手上的事，去做能讓自己感到輕鬆愉快的事，是十分必要的。

然而，她同時提醒，「躺平」不能成為一種長久的狀態。她強調，如果這種態度持續下去，且未能解決根本問題，最終只會導致人生停滯。她呼籲年輕一代要思考人生的目標和傳承的責任，因為「如果每個人都躺平，這個世界就會停頓，我們的下一代又會怎樣呢？」

對此，她呼籲年輕一代要思考人生的目標和傳承的責任，為自己的未來和社會的發展付出努力。

對於近年流行的「躺平」文化，林美玲醫生（Dr May）指，適當的「躺平」是讓身心休息的方法。然而，如果這種態度持續下去，又未能解決根本問題，最終只會導致人生停滯。

高永文醫生：推動大灣區醫療融合，填補社會「中間層」缺口

高永文醫生則從宏觀角度，闡述了推動香港與大灣區在醫療衛生，特別是精神健康領域融合的必要性。他認為，大灣區擁有龐大的人口和巨大的經濟潛力，對優質醫療服務的需求與日俱增。儘管兩地醫療體系不同，但都面臨人手和容量的挑戰。

他指出，香港的醫療水平與國際接軌，而大灣區的醫療力量近年亦發展迅速。雙方合作的目標是透過醫護人員的交流，將香港先進的醫療管理和循證醫學原則帶到大灣區，實現整體醫療水平的同步提升。這對於應對兩地共同面對的青少年精神健康問題尤其重要。

高永文醫生表示，從宏觀角度，闡述了推動香港與大灣區在醫療衛生，特別是精神健康領域融合的必要性。

當被問及提升香港精神健康面臨的最大困難時，高醫生認為，問題不在於頂層的專業醫療團隊，而在於社會的「中間層」。他強調，政府已透過跨部門合作積極推進相關工作，但單靠專業人士是遠遠不夠的。最大的挑戰是賦予更廣泛的社會群體，例如教師、家長、社工和學生本身，具備識別和應對情緒問題的能力。這正是「情緒健康先鋒」工作坊所扮演的角色，為社會的「中間層」提供培訓，從而在問題惡化前，及早發現並提供協助。

其實說到底，要改善香港學童的精神健康，不單靠專業的醫療團隊，更需要社會上每一個人的力量。不論是老師、家長，甚至是學生自己，都需要學會及早發現問題，並勇敢地伸出求助之手。這場「情緒健康先鋒」工作坊，正是為了讓這些身邊的守護者們，能夠成為孩子們心靈的第一道防線，為他們的心靈健康築起一個溫暖、安全的避風港。

延續使命：大灣區公益行動即將展開

這場在香港城大舉行的工作坊，不僅是守護學童心靈的一小步，更為香港與大灣區在情緒健康方面的合作開啟了重要的序幕。大灣區醫療專業發展協會與香港情緒健康學會將於2025年9月主辦「身心健康 · 百人公益行動：學生情緒行為支援計劃」，為100名大灣區市民及學生提供免費專業精神心理服務，並培養80名「情緒健康先鋒」。