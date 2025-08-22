結業潮｜博多拉麵別天神2023年起欠供強積金 涉29員工最少$41萬
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
【結業潮／博多拉麵別天神／餐飲業】創立於2013年的「博多拉麵別天神」上周公布，由於受到「太多不安因素困擾」，結束康山Aeon的最後一間門店，最後營業日為8月31日，惟近日有人在社交平台爆料透露該店拖欠員工的強積金供款。
積金局今日（22日）回應《香港01》指，該店沒有為19名員工繳交2023年11月至2024年12月份，合共41萬元強積金供款及附加費，局方入禀區域法院後，目前已追回約13萬元。另外，該店未為約10名員工繳交今年1月至7月的強積金供款及附加費，局方要求立刻補交欠款，否則再入稟法庭提出民事申索。
2023年11月至2024年12月強積金供款僅追回13萬元
早前有人在社交平台透露已公布於本月31日告別的「博多拉麵別天神」，拖欠員工的強積金供款。積金局今日回應《香港01》指，別天神拉麵沒有為19名員工繳交2023年11月至2024年12月份，合共41萬元強積金供款及附加費。
積金局已入禀區域法院，為受影響員工追討欠款，成功為部份員工追回約強積金供款及附加費約13萬元。至於尚未繳清的欠款，局方已展開相應執法行動。
積金局要求立刻補交今年1月至7月供款 否則再次入稟法庭
此外，博多拉麵別天神並未為約10名員工繳交今年1月至7月的強積金供款及附加費。局方正積極跟進，要求立刻補交欠款，否則會再次入稟法庭提出民事申索。
博多拉麵別天神高峰期遍佈鬧市 最後一間店8.31結業
創立於2013年的別天神拉麵日前公布，由於受到「太多不安因素困擾」，包括人手、租金及牌照，決定結束在康山Aeon的最後一間分店，最後營業日為8月31日。
翻查資料，該店早於2013年創立，高峰期遍佈鬧市，包括中環、尖沙咀、旺角、紅磡、北角及將軍澳等，更衝出香港遠赴美國西雅圖開設分店。創辦人曾到日本拜師學藝，為了紀念學師的「天神拉麵」，因此品牌命名為別天神拉麵。
