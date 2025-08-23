李夏茵：HA Go程式將增預約及繳費功能　冀縮減病人門診輪候時間

醫管局行政總裁李夏茵今日（23日）在電台節目表示，會檢視專科門診排期輪候的流程，研究設立中央系統；以及在醫管局應用程式「HA Go」增設預約及繳費等功能，減省病人門診的輪候時間。



醫管局行政總裁李夏茵表示，未來將在「HA Go」增設預約及繳費等功能，減省病人門診的輪候時間。（資料圖片）

現時市民專科門診預約流程繁複，需登記、事前檢查、候診及預約覆診等。李夏茵今日在商台《政經星期六》稱，香港眼科醫院早前於「HA Go」推出一站式服務，讓病人約170分鐘的輪候時間縮短一小時，醫管局將參考有關做法，將該服務拓展至其他部門，讓市民能於平台預先登記診症，到診所後可直接在平台報到，以及預約照X光及抽血等，減少市民的輪候時間。

醫管局行政總裁李夏茵。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

李夏茵亦在港台節目中提到，未來會探討可否免卻病人去不同專科門診覆診，而是於同一個診所處理。她認為這與基層醫亦有密切關係，預計有大約三成病情穩定的專科門診病人，日後或可轉到基層醫療診症。

另外，醫療收費改革明年1月1日起展開，收費減免機制亦會放寬。李夏茵表示，局方計劃在第四季增加人手，每個聯網設立專隊加快處理申請，會在實施前盡快審批申請者符合資格否。她亦提到，11月會做預演，確保流程暢順；不排除有病人因申請減免程序未完成，而需先付費用，待獲批減免後，醫管局會退還多繳的費用。