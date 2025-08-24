舉報濫用公屋獎｜迄收3500宗篤灰　首批3宗獲獎涉單位供美甲按摩

房屋局局長何永賢表示，現屆政府加強打擊濫用公屋，3年來已收回9,000單位，以新單位每個成本100萬元計，即節省逾90億元。而圖為當局於上月發放首批3宗舉報的獎金，所涉的濫用公屋以單位提供美甲、穴位按摩等服務。



何永賢指現屆政府加強打擊濫用公屋，3年來已收回9,000單位。而房委會自1月設立「舉報濫用公屋獎」以來，已接獲3,500宗申請，當中700宗所提供資料足夠當局跟進。（資料圖片/梁鵬威攝）

未來5年共5.5萬個居屋單位供應

何永賢於周日（24日）的電台節目表示，首批獲發獎金的舉報中，有單位改裝成猶如美甲店，設有櫃位供顧客選擇美甲款式。她又稱，當局在收回公屋時，會視乎情況派由社工跟進，充份恩恤有需要的個案。

何永賢表示，公屋提供向上流動的機會， 她期望社會重拾上進上流的氣氛，籌劃更好未來，並讓社會房屋階梯保持流動。當局會透過富戶政策，鼓勵住戶購買綠置居。而連同房協的項目，未來5年共有5.5萬個居屋單位供應，為市民提供更多選擇。

她指出，現時居屋售價中位數為270萬元，有意置業的年青人工作三、四年，儲到足夠首期便可以考慮；而入住簡約公屋的劏房戶，每月節省數千元租金，相信6至7年便會有足夠首期置業。

房屋局局長何永賢表示，現屆政府加強打擊濫用公屋，3年來已收回9,000單位。圖為房屋委員會總部照片。（資料圖片）

稱簡約公屋的成效明顯

何永賢又稱，最新的公屋綜合輪候時間減至5.1年，較現屆政府上任時的6.1年縮短一年。她強調，簡約公屋的成效明顯，元朗悠壆路項目已經全數入伙，牛頭角彩興路項目亦都完工，約6成半單位已交鎖匙，目前仍有10多個項目正在推進。

房委會今年1月15日開始實施「舉報濫用公屋獎」。所有參與計劃的舉報人需以實名舉報，如房委會成功根據其資料，向濫用公屋住戶發出遷出通知書，則可獲3000元現金獎勵。房委會並設評審委員會，審核每宗獲獎個案，以免計劃被濫用。