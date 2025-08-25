輸入外勞．拆局｜聘外勞炒本地工人爭議升溫　下月施政報告拆彈？

為期兩年的「補充勞工優化計劃」即將屆滿之際，勞工及福利局局長孫玉菡主動披露，發現一宗涉嫌招聘外勞後解僱本地工人的個案，若調查屬實，會「毫不留情」懲處違規僱主。面對結業潮持續，失業率上升，有勞工界立法會議員表明，計劃屆滿時必須暫停申請，否則勞工界難「收貨」。在其中一個失業重災區飲食業，近日亦有業界人士表示認同暫停輸入外勞。



根據官方統計，本港整體勞動力未來數年料持續短缺。「補充勞工優化計劃」推出原意正是在優先照顧本地工人利益下，按需要適當輸入勞工，填補人力缺口。但當引入外勞監管不力，遭到濫用，不但直接剝奪本地勞工就業機會，亦可能對行業整體薪酬水平與工作條件造成惡性循環。有政界人士直言，外勞爭議關乎基市民權益，不純粹是勞工界與商界之爭，隨着立法會選舉日近，準備參加地區直選的議員在落區時也可明顯感受到不滿情緒滋長。



勞福局局長孫玉菡表示，補充勞工優化計劃明年初完成檢討，之後會再決定下一步計劃。（黃寶瑩攝/資料圖片）

補充勞工優化計劃下月屆滿 去向未明

勞工處自2023年9月起推行「補充勞工優化計劃」（優化計劃），暫停執行26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年，附帶不少條件以確保本地就業優先，包括僱傭合約以24個月為限，薪酬不得少於本地工人擔任同類職位的每月中位工資等。

勞工界一直批評該計劃變相令本地工人被搶飯碗。勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮今日表示，收到約200名本地工友求助，指有公司聘請外勞後，本地僱員「長工變炒散，散工變冇工」，令本地工人工時及收入大減。她舉例指，有廚房工友被公司安排由全職變成散工，輪流到不同分店上班，但工時較全職時銳減，其後公司更以人手足夠為由解僱他。

政府亦承認出現「假招聘」問題。上周六，勞工及福利局局長孫玉菡在受訪時披露，初步發現一宗涉嫌招聘外勞後解僱本地工人個案，若調查發現屬實，局方不會姑息，「會毫不留情」地違規僱主作出行政制裁，禁止其聘用外勞一年。政府又已宣布，下月起餐飲業所有輸入外勞申請若涉及初級廚師、侍應，僱主除了需舉行四周本地招聘，亦要到勞工處就業中心實地招聘。

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（馬楚烽攝）

餐飲業三年招近３萬外勞 黃家和：已達標可暫停

優化計劃涵蓋的26個工種裏面，不少與飲食業相關。根據勞工處統計，由2023年9月4日開始實施計劃至今年3月31日，26個工種合共輸入逾5.4萬名外勞，當中直接與飲食業相關的超過2.8萬人，包括8,971名侍應生、6,172名初級廚師及5,234名廚師。與此同時，本港失業率在5至7月升至3.7%，餐飲服務業屬重災區之一，期內失業由6%升至6.4%。

在食肆倒閉潮持續、本地工人「冇工開」之時，外勞卻不斷抵港，勞工界固然提高聲量要求停止輸勞，餐飲業界內部亦有爭議。飲食界立法會議員張宇人堅持要擴大輸入外勞，日前更宣稱有外勞分擔工作令打工仔「開心咗」，但香港餐飲聯業協會會長黃家和上周在一個電台節目中直言，餐飲業的失業率增加0.4個百分點，即差不多增加了8,000人失業。

黃家和指出，過往幾年有差不多3萬人透過輸入外勞計劃獲批來港從事飲食業，但在本地釋出大量人力資源以及本地勞工優先招聘原則下，暫時沒有必要再輸入新的外勞，以免影響本地勞工的飯碗。

周小松（黃浩謙攝）

周小松：若不即時暫停申請 勞工界難收貨

「補充勞工優化計劃」將於9月4日屆滿，理論上當日起會停止接受申請。雖則局方早已預告明年初才完成檢討，屆時決定下一步，但無交代計劃結束後至下年初之間會如何處理。勞聯立法會議員周小松直言，現時仍有不清晰的地方，政府應盡快澄清。他同時指出，文件用「白紙黑字」寫明優化計劃為期兩年，9月4日必須暫停申請，否則勞工界難「收貨」。

周小松分析，優化計劃為期兩年，惟有「尷尬」的地方，因為第一批外勞獲批的日子是2024年初，如政府按此計算，9月4日後的申請可繼續審批，惟他強調當日起不應繼續接受申請。

就飲食業為例，他表示行業的人力需求與兩年前不同，本年第一季職位空缺約5,000個，對比一年前的8,000多個空缺減少甚多，如今飲食業輸入勞工已經批准2.8萬個，但人力需求並非如兩年前一樣，實際上計算有出入，很多食肆並不會擴展，甚至會收縮，職位在短期內只會持續減少。

此外，周小松贊成黃家和的說法，指若然勞工、僱主有共識，認為滿足到供求，其實某些行業就不需要繼續輸入外勞。

行政長官李家超上周六落區後見記者，宣布新一份施政報告將在9月17日宣讀。（廖雁雄攝）

特首「摸底」 有人建議2:1比例限同工種

有政府中人表示，明白社會關注外勞問題。據了解，特首李家超早前就施政報告向部分政黨「摸底」時，亦有請他們提意見指出哪些方面收緊，有人建議全職本地員工與外勞比例２:１的規定應以同一工種為基準，避免僱主用不同性質的本地勞工「充數」，預料9月17日公布的新一份施政報告中會有所着墨。