外勞｜飲食業職工會：餐飲業結業潮未停失業率高　冀凍結輸入外勞

港府2023年9月推出「補充勞工優化計劃」，開放26個工種輸入外勞，當中包括餐飲業；該計劃將9月4日到期，業界對應否繼續輸入外勞產生分歧。香港飲食業職工會聯合會（飲聯） 今日（23日）表示，飲食業失業率持續惡化，冀政府凍結外勞輸入措施，並將實地招聘監察措施擴展至更多工種，保障更多本地工人的就業機會。



飲聯今日表示，近期飲食業結業情況未見緩和，冀政府凍結外勞輸入措施。﹙資料圖片﹚

餐廳結業潮湧現，本港5月至7月餐飲服務業失業率由6%升至6.4%。港府2023年9月推出「補充勞工優化計劃」將於9月4日到期，餐飲業界對計劃態度不一。飲聯今日表示，近期飲食業結業情況未見緩和，飲食業勞動市場有一批待業的本地工人，建議當局檢討「補充勞工優化計劃」，凍結高失業率行業，如飲食業的外地勞工輸入措施，令到行業勞工能回氣，保障更多本地工人的就業機會。

飲聯亦在聲明中指出，支持近日政府整頓飲食業僱主「假本地招聘、真輸入外勞」的政策漏洞， 特別是新規定要求僱主必須親身前往勞工處轄下的就業中心，進行為期長達四星期的實地本地招聘。飲聯建議將實地招聘監察措施擴展至更多工種，以全面堵塞漏洞。

香港餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片 / 馬楚烽攝）

對於「補充勞工優化計劃」，香港餐飲聯業協會會長黃家和日前表示，在本地釋出大量人力資源以及本地勞工優先招聘原則下，政府可考慮「暫緩」輸入外勞的新申請，以免影響本地勞工的飯碗。

張宇人。（張宇人Facebook）

自由黨飲食界立法會議員張宇人及多個飲食業界商會則有不同看法。張宇人早前表示，及早輸入外勞或可避免飲食業倒閉潮，更指有外勞分擔工作令打工仔「開心咗」；多個飲食業界商會，包括黃家和在內的香港餐飲聯業協會則指，雖近期有食肆倒閉及暫停營業，但前線人手空缺仍存在，不應為失業率短期波動就貿然叫停有助行業持續運作的計劃，冀政府延續「補充勞工優化計劃」。