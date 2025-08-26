上半年增180宗愛滋病毒感染個案　6成人「晚發現」或因忽略檢測

衞生署衞生防護中心今日（26日）公布，2025年上半年本港錄得180宗新增愛滋病病毒感染個案，是自2017年以來連續第九年下降，較1去年同期的185宗微跌約3%。不過，「晚發現」個案的比例卻從去年同期的48%升至58%，情況令人關注，部分市民或錯誤以為若沒有高風險性行為，就不會受感染，從而忽略了檢測的重要性。



衞生署鼓勵市民進行愛滋病病毒抗體測試，同時恆常及正確使用安全套，以減低感染愛滋病病毒的風險。



衛生署衛生防護中心今日（26日）公布，2025年上半年本港錄得180宗新增人類免疫力缺乏病毒（愛滋病病毒）感染個案。（Getty Images）

九成半新增個案透過性接觸感染

中心表示，今年上半年新增的180宗愛滋病病毒感染個案，包括140名男性及40名女性，年齡介乎20至75歲；當中有超過九成半是透過性接觸感染，其中57%屬於同性或雙性性接觸，其餘則為異性性接觸。自1984年有紀錄以來，香港累計愛滋病毒感染個案達12,583宗。

此外，上半年亦錄得47宗新增愛滋病個案，包括33名男性及14名女性。本港自1985年以來，累計愛滋病個案2,604宗，當中最常見的界定疾病是肺囊蟲肺炎。

晚發現個案佔近六成 非高風險人群或忽略檢測

「晚發現」的個案比例從去年同期的48%升至58%，值得關注。「晚發現」即病人在確診時，其免疫細胞 CD4 淋巴細胞數量已在一個低水平（低於200細胞／微升），或已發展至愛滋病階段。

公共衞生服務處特別預防計劃顧問醫生黃駿君指出，近年來「晚發現」個案比例持續在四至六成之間。當中，高風險人群如男男性接觸者和性工作者的「晚發現」比例約為四至五成，但非高風險人群卻高達六至七成，反映出部分市民或錯誤以為若沒有高風險性行為，就不會受感染，從而忽略了檢測的重要性。

黃駿君補充，「晚發現」不僅增加患上機會性感染或癌症的風險，其死亡率更比其他感染者高出10倍。這些患者體內病毒活躍，亦會增加社區傳播的風險。

衞生署。（資料圖片）

定期檢測與安全性行為屬關鍵：測不到等如傳不到

黃駿君表示，目前本港愛滋病毒感染比率維持在0.1%，遠低於全球水平，反映本港在愛滋病防控工作取得成效。她強調性接觸仍是最主要的傳播途徑，因此正確使用安全套及定期檢測是預防的關鍵。他呼籲曾有性行為的人士至少應檢測一次，而高風險人士更應定期檢查，有較高感染風險的人士（例如沒有正確使用安全套、注射毒品等）更應定期進行測試。

黃駿君最後強調，愛滋病病毒感染是一種可控制的慢性疾病。只要及早診斷並接受抗病毒藥物治療，不但能避免發病，還能抑制病毒至無法檢測的水平，屆時便不會透過性接觸傳播愛滋病病毒，即「測不到＝傳不到」。

市民如有需要，可透過以下途徑進行檢測：



登入HIV測試服務網站（www.hivtest.gov.hk）或致電愛滋熱線2780 2211，預約免費、不記名及保密的測試；或於網站預訂自我檢測套裝。

