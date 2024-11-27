愛滋病｜第三季增85宗感染個案　50歲以上及晚發現比例增加

衛生防護中心周二（26日）公布，本港今年第三季接獲85宗愛滋病病毒感染個案，以及22宗愛滋病新增個案。本港感染率維持在百分之0.1，遠低於全球平均水平，近年新增個案宗數亦較2015年高峰時持續下跌，連續兩季的新呈報個案數字均低於90宗，不過，50歲以上感染人數有緩慢上升趨勢，晚發現個案亦升至47%。



衛生防護中心指，正聯同屯門醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭。（資料圖片）

公共衞生服務處特別預防計劃顧問醫生黃駿君表示，新增的85宗感染個案，年齡集中為20至49歲。於有呈報傳染途徑的個案中，65人、即97%是透過性接觸受感染，包括44人透過同性或雙性性接觸，以及21人透過異性性接觸受感染。自1984年有統計以來，本港愛滋病病毒感染呈報個案累積至12,308宗。

新增22宗確診 逾八成至發病才發現

至於新增愛滋病個案方面，黃駿君指涉及20男、2女，當中18宗、即81.8%在發病期間才確診感染，而最常見的愛滋病界定疾病仍然是肺囊蟲肺炎。自1985年有統計以來，本港愛滋病確診呈報個案累計2,545宗。

黃駿君強調，雖然整體新增個案數字有所回落，但近年晚發現感染者的比例由2014年的28.5%，上升至2023年的47%，趨勢值得關注。

愛滋病及性病科學委員會敦促，有風險行為人士更應定期進行愛滋病病毒檢測。圖為2006年4月18日，巴基斯坦伊斯蘭堡（Islamabad）一名醫護人員正處理在HIV病毒測試中呈陽性的樣本。（Getty Images）

促具風險者定期測試 及早治療控制

愛滋病及性病科學委員會已就檢測發出最新建議，並已上載於衞生防護中心網頁。委員會主席李卓廣醫指出，鑑於晚發現感染者比例上升，為及早發現感染狀況，曾進行性行為人士應最少進行一次愛滋病病毒檢查，有風險行為人士更應定期測試。若確定受感染，應盡早接受愛滋病專科治理服務，以及抗愛滋病病毒藥物治療。