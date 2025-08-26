19歲女子涉為「香港議會」拍宣傳片 被控煽動 還押至10.31答辯
撰文：陳蓉
19歲本地女子涉於今年3至5月期間，協助顛覆組織「香港議會」拍攝宣傳短片，及在社交平台呼籲他人參與投票，意圖推翻及破壞中華人民共和國中央政權，或香港特別行政區政府政權，被控《國安法》下的煽動罪。案件今午（26日）在西九龍裁判法院提堂，總裁判官蘇惠德將案件押後至10月31日答辯，以待辯方為被告提供法律意見及索取文件，蘇官另要求辯方須於10月24日通知法庭其答辯意向。被告的保釋申請被拒，須還押候訊。
被告藍菲（19歲，無業）被控一項煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，指她於2025年3月至2025年5月30日期間，在香港或其他地方，涉煽惑和鼓勵香港居民投票予一個名為「香港議會」的組織，意圖引起中國及香港居民對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度，產生憎恨或藐視，並意圖煽惑他人循不合法途徑，改變中央就特區依法制定的事項；及/或煽惑他人不遵守法律及作違法行為。
案件編號：WKCC3742/2025
