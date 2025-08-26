港男法國登山墮山坡情況危殆　妻指當地醫生拒做手術急需回港救治

一名到法國旅遊香港女子今日（26日）在社交媒體發文，指其丈夫8月24日（當地時間）在法國霞慕尼（Chamonix）行山時，於山徑上因旁人失足，不幸被其撞倒而滾下山坡，頭部遭受嚴重創傷和岀血，目前留院情況危殆。



她指當地醫生已經表示不會為丈夫進行手術，她一度需要籌款210萬元港幣，安排丈夫乘搭醫療專機回港，後因已與其中一間緊急醫療服務公司商討並籌劃醫療運輸，暫時無需要新捐款。



受傷港人Sunny Yau於8月24日在法國霞慕尼行山時，意外滾下山坡，現時昏透，情況危殆。（facebook）

一名女子在社交媒體發文，指其丈夫今年8月在法國霞慕尼行山時，意外滾下山坡，當地醫生拒絕為他進行手術。她在網上發起籌款，希望安排丈夫醫療運輸回港。（facebook）

頭部嚴重受創導致昏迷 妻：我和兒子都悲痛欲絕

受傷港人Sunny Yau的太太Mandy Yam在Facebook發文說，丈夫來充滿活力，發生意外後，頭部嚴重受創導致昏迷，目前情況危殆，「我和兒子都悲痛欲絕。」從Sunny Yau社交媒體可見，他熱愛長跑，夫婦不時參加馬拉松。

山徑上因旁人失足 不幸被撞倒而滾下山坡

Mandy在文中指出，8月24日他們在法國霞慕尼行山時，山徑上因旁人失足，不幸被其撞倒而滾下山坡，頭部遭受嚴重創傷和岀血，目前情況危殆。她指法國醫生已表示不會為他進行手術，然而香港瑪麗醫院一位腦神經外科醫生已經審視過他的情況，並相信仍然都有一絲希望。

他（腦神經外科醫生）希望我們不要在現階段放棄，因為在香港接受治療，我先生仍有機會生存。 受傷港人Sunny Yau的太太Mandy Yam

搭醫療專機回港需210萬港元 在網上發起籌款獲不少人捐款支持

Mandy表示，她遂透過保險公司緊急安排醫療運輸，希望安排丈夫回港治療，惟她指相關流程非常緩慢，「我先生的情況嚴重，分秒必爭，已無法再等」。她轉向國際緊急救援組織「國際SOS」查詢，惟其醫療專機報價高達27萬美金，折算約210萬港元，並需一筆付款，令她難以負擔，故在網上發起籌款，不少人捐款支持。

貼文發起5小時後，該名女子稱已與其中一間緊急醫療服務公司商討並籌劃醫療運輸，暫時無需要新捐款，感謝捐款人士的幫助。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指，如有病患希望透過旅遊保險申請乘搭醫療轉機，需先在當地就醫，取獲由專業人士開出的醫療文件，證明病患身體狀況適合乘搭飛機，才能由保險公司批出申請。