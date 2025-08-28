樂悠節2025｜8.28起消費滿$100可獲$8現金回贈　一文看清商戶優惠

八達通卡有限公司去年舉辦的「828 樂悠節」收獲好評，今年再下一城，於8月28日至9月10日期間舉行第二屆「828 樂悠節」，向樂悠咭持有人派發總值828萬元的現金回贈，樂悠咭持有人於指定參與商戶實體店以樂悠咭單筆消費滿100元，可享8元現金回贈；推廣期內每張咭最高可獲回贈800元。八達通公司亦聯同120家餐廳、超市及零售店，如大家樂、太興及稻者集團等，推出獨家優惠。



八達通公司今年8月28日至9月10日期間舉行第二屆「828 樂悠節」。（八達通公司提供）

（八達通公司網頁）

逾200萬人持有樂悠咭 八達通：銀髮族群展現可觀消費潛力

八達通表示，目前已有超過200萬人持有樂悠咭，人數亦正穩健增長，反映銀髮族群展現出可觀的消費潛力。而第二屆「828 樂悠節」參與商戶數量亦較去年倍增，種類涵蓋餐飲酒樓、西餅麵包、超市零售、生活百貨、保健美容及電訊電器等。

推廣期內每張咭最高可獲回贈$800 可透過兩渠道領取

由8月28日至9月10日，樂悠咭持有人於指定參與商戶實體店以樂悠咭單筆消費滿100元，可享8元現金回贈；推廣期內每張咭最高可獲回贈800元，活動總回贈金額高達828萬元。要留意的是，現金回贈名額有限，派完即止。

每筆合資格的交易將在第7天開始發放現金回贈，樂悠咭持有人可於10月20日前，透過八達通App或前往指定港鐵站及商場八達通服務站拍咭領取。

今年有120個商戶和八達通聯乘推出樂悠咭獨家限定優惠，餐飲禮遇包括：



1. 可於麥當勞以優惠價100元購買4個指定套餐的套票



2. 大家樂及Oliver's Super Sandwiches樂悠茶餐低至28元



3. 一粥麵惠顧單點粥品送香滑齋腸粉



4. 大快活惠顧滿120元減12元



5. 星巴克大杯裝或以上手調飲品買一送一



6. 美心中菜指定分店享主餐牌外賣自取7折



7. 必勝客消費滿200元減20元



8. 太興集團旗下的16個品牌，如太興、敏華冰廳及靠得住等均推出不同優惠



9. 稻香集團半價脆皮吊燒雞及客家好棧早市88折



10. 建華集團旗下香港街市10元半斤瘦肉、1元1隻雞翼、2元1個橙等。



11. 百佳或旗下品牌門市買指定產品滿128元享88折



12. 屈臣氏會員買滿128元減18元



13. 惠康精選自家品牌買滿88元可享88折等



14. AEON會員（AEON BETA會員除外）憑樂悠咭購買AEON自家品牌商品可享額外95折優惠



15. 日本城買滿128元即減18元



16. 759阿信屋全場貨品7折



17. 大生生活超市買滿100元享9折



18. 奇華餅家以正價買滿88元享8折



19. 樓上指定滋補品及即食燕窩產品7折等



於領展商場參與商戶用樂悠消費每滿$200 可換領$10現金券一張

電訊供應商SmarTone、中國移動香港、csl、 1O1O、電訊數碼SUN Mobile的支持和電器零售商豐澤等亦響應參與，提供不同優惠，其中豐澤牌及指定品牌的小家電更可享受額外95折的優惠，優惠將持續至9月30日。更多優惠詳情可留意八達通公司網頁。

樂悠咭持有人在「828樂悠節」期間，於指定的領展商場之參與商戶使用樂悠咭，累積消費滿200元，即可換領10元領展商場現金券一張。此外，即日起至9月30日，樂悠咭持有人經信用卡申請自動增值服務， 並將自動增值額設定為500元或1,000元，可獲限時100元八達通增值額。

8月26日至9月30日，樂悠咭持有人經信用卡申請自動增值服務， 並將自動增值額設定為500元或1,000元，可獲限時100元八達通增值額。（八達通公司網頁）

孫玉菡：希望樂悠咭持有人享受人生 把財富花在自己身上

勞工及福利局局長孫玉菡在活動啟動禮致辭指，樂悠咭是政府給市民的優惠，也是市民身分的象徵，希望樂悠咭持有人享受人生，把財富花在自己身上，令自己開心同時對社會亦是好事。他又說，會聯同商界及不同界別人士，努力發掘銀色消費潛力。八達通行政總裁應天麒表示，希望樂悠節可以在長者與家人之間發揮作用，連結起家人和長者，讓大家在日常生活中能共享關愛和支持。