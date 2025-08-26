今日新聞8分鐘｜七人車逆線剷行人路調頭｜穿梭巴剷行人路斜坡

啟德DOUBLE COAST火警｜起火單位冒橙色烈焰 附近居民：燒得好勁

啟德承豐道DOUBLE COAST一單位今晚（25日）失火，驚動多人報案，幸無釀傷亡。火警片段曝光，可見起火單位露台位置火光熊熊，冒出橙色火焰及濃煙。

居於鄰近屋苑的鄧小姐向《香港01》透露，回家途中驚悉上址失火，多名居民駐足圍觀，她親睹火警亦不禁驚呼：「嘩！佢（起火單位）燒得好勁喎，慘喇慘喇，幾多警車嚟，不得了！」鄧小姐回家後仍聞到陣陣異味，「成陣燒燶味返到屋企！」

壁屋懲教員遇襲︱25歲男潛逃十月內地落網 共拘14人 2人仍在逃

壁屋監獄一名一級懲教助理，去年11月1日下班後，在監獄對開小巴站被多名男子伏擊受傷。警方先後拘捕13人，分涉「串謀傷人」、「有意圖傷人」及「協助罪犯」，部分人已被落案提堂；警方事後追緝3名在逃人士。

事隔10個月，其中一名25歲在逃疑犯，終在內地公安協助下截獲，昨日（25日）送回港後被警方拘捕。消息稱，疑犯有黑社會背景，警方今午（26日）押解疑犯返回壁屋案發現場重組案情及會見傳媒，過程約13分鐘，其間疑犯曾手持模擬武器用的塊狀物。案件目前尚有兩名疑犯在逃。

七人車尖沙咀入錯線逆線行駛 剷上行人過路處「走回正途」│有片

尖沙咀發生逆線行車事件。周一（25日）晚上7時許，有駕駛人士沿柯士甸道往海皮方向行駛，途至上海街交界燈口。司機突然發現，一輛掛有粵港兩地牌的七人車，從上海街駛出時，竟無視路牌指示突然轉左，七人車陷入逆線行駛情況。

七人車司機疑轉左後發現燈口的車輛跟他對望，始知自己行錯路。有人竟順勢繼續扭左駛前，並剷上行人過路處越過對面行車線「走回正途」，返回正線後沿柯士甸道往彌敦道方向離開。

深井穿梭巴剷行人路擱斜坡 六旬婦困車底肋骨碎裂危殆 司機被捕

深井青龍頭發生驚險車禍。今晚（25日）約7時29分，一輛穿梭巴士在豪景花園對開失事，剷上行人路後疑撞到一名女途人，之後餘勢未止，繼而衝上路邊斜坡草叢始停下。

65歲姓黃女途人被困車底，獲救後疑肋骨受重創碎裂，須由救護車急送屯門醫院，經搶救後現時情況危殆；另外，車上一名36歲姓劉女乘客手痛，送仁濟醫院治理。穿梭巴士58歲姓彭男司機，涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」被捕。

亦園路謀殺｜中年漢頭傷伏屍橋底 據悉警拘8人 疑涉私煙利益

洪水橋亦園路昨日（25日）早上揭發謀殺案，一名51歲本地男子頭部受傷浴血，伏屍橋底，附近一輛七人車上染有血迹，警方重案組蒐證晚上將七人車拖走。據了解，警方拘捕8人涉嫌「謀殺」、「非法禁錮」及「協助罪犯」，初步懷疑涉及私煙利益糾紛。

黃澤林盡顯Ace王本色躋身次圈 勇挫東道主延續神奇之旅｜美網

黃澤林成為香港自公開賽年代首個闖入大滿貫男單正賽圈的球手，他在美國網球公開賽首圈表現神勇，全場發出22個「Ace球」，並以盤數3：0擊敗東道主高華捷域（Aleksandar Kovacevic），以世界排名173的身份，擊敗世界排名71的對手，躋身次圈，繼續書寫香港體壇歷史。

特朗普社交平台發文 即時解僱聯儲局理事庫克

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月25日在其社交平台表示，將即時解除聯儲局理事庫克（Lisa Cook）的職務。特朗普指，有充分理由相信庫克在一份或多份抵押貸款協議中做出「虛假陳述」（false statements）。

超罕見！ 汕尾現藍色噴流閃電奇觀 專家：出現概率小於萬分之一

8月23日晚，攝影愛好者辛宏彪在廣東汕尾陸豐市一處海灘拍攝銀河時，偶然記錄了「藍色噴流閃電」現象。

深圳市氣象局雷電高級工程師楊悅新介紹，藍色噴流閃電的發生概率比紅色精靈閃電低很多。藍色噴流通常產生在穿透性對流雲頂附近，出現概率小於萬分之一，「全球一年都沒有幾例拍攝到的藍色噴流閃電，這次應該是國內拍攝到的最為清晰的藍色噴流事件」。

有片｜上海地鐵男孩踹門叫開門 囂張喊話：不就幾千萬嗎，老子賠

綜合內媒報道， 上海地鐵一位男孩狂踹車門欲扒門而出，還囂張喊話稱：「不就幾千萬嗎，老子賠沒關係，拍沒關係，我到時真出名了。」