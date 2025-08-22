基孔肯雅熱｜過去一周無新個案　誘蚊器指數青衣北及屯門西超10%

內地佛山爆發可由白紋伊蚊傳播的基孔肯雅熱病，食物環境衞生署今日（20日）公布8月份第7批的白紋伊蚊誘蚊器指數及密度指數，涵蓋九龍及新界4個監察地區。當中以青衣北及屯門西的蚊患較嚴重，誘蚊器指數分別為12.7%及10.3%，蚊患主要集中在公園及私人屋苑。



若將8月份合共7批白紋伊蚊誘蚊器指數與上月相比，當中有26個監察地區的指數下跌或保持不變，代表蚊患情況改善或維持低水平；另有11區的指數輕微上升，但低於10%。署方正聯同有關部門及持份者攜手，找出蚊患情況較高的地點，採取密集且具針對性的控蚊工作。



此外，衞生防護中心同日公布，本港過去一周沒有新增基孔肯雅熱、登革熱個案。不過中心總監徐樂堅提醒，現時溫度及雨量處於高水平，香港出現蚊傳疾病的風險持續，並呼籲市民不論在本港式外遊，都需採取防蚊措施。



食環署在葵青區青衣北和屯門區屯門西進行防蚊滅蚊工作。圖示食環署人員向一名物業管理人員提供控蚊建議。（政府新聞處圖片）

食環署在葵青區青衣北和屯門區屯門西進行防蚊滅蚊工作。圖示食環署承辦商人員在屯門西以霧化處理方式殺滅成蚊。（政府新聞處圖片）

食環署8月22日公布8月份第7批白紋伊蚊誘蚊器指數。（政府新聞處截圖）

第七誘蚊器指數出爐 青衣北12.7%、屯門西10.3%

食環署今日公布第7批白紋伊蚊誘蚊器指數，其中有兩個地點高於10%，分別為葵青區青衣北的12.7%，以及屯門西的10.3%；而觀塘區九龍灣為7.5%，藍田及秀茂坪為5.5%。

截至今日，食環署已公布8月份合共7批白紋伊蚊誘蚊器指數，涵蓋共42個監察地區。若與上個月的數據相比，當中有26個監察地區的指數下跌或保持不變，代表蚊患情況改善或維持低水平；另有11區的指數輕微上升，但指數低於10%。

對於蚊患較嚴重的青衣北及屯門西，食環署將因應基孔肯雅熱病實施安排，正聯同有關部門及持份者攜手，找出蚊患情況較高的地點，採取密集且具針對性的控蚊工作。

食環署在葵青區青衣北和屯門區屯門西進行防蚊滅蚊工作。圖示食環署人員巡視屯門西一學校，找出蚊子潛在滋生地，並向校方人員給予相關建議和技術支援，藉此提高防控蚊子的成效。（政府新聞處截圖）

兩地蚊患主要集中公園及私人屋苑 食環署加強監察

根據誘蚊器的數據，青衣北蚊患較多的地方包括公園、公共屋邨及私人屋苑；屯門西則為公園、學校及私人屋苑。食環署提到青衣北及屯門西上月份的誘蚊器指數，分別為15.5%及10.6%，即按月下跌2.8%及0.3%。

各相關部門及持份者正積極跟進控蚊工作，食環署亦會舉辦宣傳展覽、派發宣傳單張及海報，並通知各訂閱快速通報系統的屋苑，建議管理公司和住戶提高警覺，共同採取防蚊滅蚊措施。署方並會加強監察兩地的誘蚊器指數，以檢視滅蚊工作成效。

2025年8月8日，本港新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名66歲女子，她居於葵青石籬一邨，上月到佛山探親。食環署翌日安排人員到石籬一邨滅蚊。（資料圖片／梁鵬威攝）

本港過去一周沒有新增基孔肯雅熱及登革熱個案

衞生防護中心同日公布，截至今午5時，本港過去一周沒有新增基孔肯雅熱個案。而今年累計錄得9宗基孔肯雅熱確診個案，均屬輸入個案，全部個案已康復出院，沒有出現併發症；2016年至2019年期間，每年錄得介乎1至11宗輸入個案。

登革熱方面，本港過去一周同樣無新增個案，今年暫時錄得41宗外地傳入的個案。而去年共錄得161宗登革熱個案，包括156宗外地傳入及5宗本地感染個案。

日本腦炎方面，本港今年錄得一宗從菲律賓輸入的日本腦炎個案。而過去5年本港沒有錄得日本腦炎個案，至於2016年至2019年共錄得10宗個案，包括6宗本地感染個案。

衞生防護中心總監徐樂堅表示，香港出現蚊傳疾病的風險持續。（資料圖片／黃浩謙攝）

衞生防護中心︰香港出現蚊傳疾病的風險持續

衞生防護中心總監徐樂堅表示，現時溫度及雨量處於高水平，香港出現蚊傳疾病的風險持續，包括通過白紋伊蚊傳播的基孔肯雅病毒、登革熱病毒及寨卡病毒。

徐樂堅又指，雖然上述蚊傳疾病不會人傳人，但病人在發病後初期，尤其是發燒期間，血液會帶有大量病毒，對蚊子具傳染性，因此若病人傳染期間被蚊子叮咬，有機會透過蚊子在本港進一步傳播。

庫蚊是傳播日本腦炎的病媒，香港郊區存在傳播風險。（Getty Images）

市民不論在香港或外遊都需採取防蚊措施

徐樂堅提到，日本腦炎主要流行於亞洲及西太平洋地區的郊外及農村，尤其在氣候炎熱的季節。由於香港有傳播日本腦炎的病媒包括三帶喙庫蚊，香港郊區尤其存在傳播風險。

庫蚊一般於有大量積水的地方繁殖，豬或野生雀鳥為日本腦炎病毒的天然宿主，若豬或野生雀鳥攜帶病毒，庫蚊叮咬後會受到感染，並通過叮咬人類或動物傳播病毒，因此市民不論在香港或外遊，都需採取防蚊措施。