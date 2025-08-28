孫玉菡專訪｜投訴請外勞炒本地人190宗　稱會打擊　信多數僱主乖

補充勞工優化計劃推出近兩年，勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪時表示至今收到370宗投訴，其中190宗懷疑僱主聘用外勞後解僱本地員工。勞工處完成調查42宗，僅一宗初步有證據懷疑屬實，數天前完成調查並聽取僱主解釋，很快有定奪。其餘不屬實個案，孫玉菡稱僅屬勞資雙方溝通誤解。



孫玉菡強調政府「主動請工會幫手」，鼓勵受屈的工友舉報懷疑違規個案，一旦有發現「我哋一定唔會手軟」，嚴厲地向僱主施加行政制裁，但他相信「大多數僱主都係乖」。



勞工及福利局局長孫玉菡表示至今收到370宗投訴，其中190宗懷疑僱主聘用外勞後解僱本地員工。（梁鵬威攝）

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪。（王海圖攝）

至今收370宗投訴 11宗屬實大多涉外勞權益受損

近月結業潮持續，餐飲業成重災區，連帶餐飲業失業率高見6.4%，整體失業率亦升至3.7%。工會認為經濟不景氣下，外勞對本地勞工造成衝擊，形容有人「長工變散工，散工變冇工」。

孫玉菡表示，計劃推出兩年來，政府收到370宗投訴，近月投訴有增加，當中11宗屬實。其中一宗為早前公布的清潔公司淨康集團，因涉及「假招聘」被暫停輸入外勞一年。他表示，其餘10宗個案主要涉及外勞權益問題，包括被扣糧、假期計算等違反《僱傭條例》，勞工處已行政制裁僱主。

淨康集團有限公司4星期本地招聘期間，未有合理理由拒絕本地求職者，被暫停輸入外勞一年。（網上圖片）

190宗投訴炒本地人 已查42宗僅一宗或屬實

過半數投訴，即190宗是今年首7個月接獲，涉及懷疑僱主聘請勞後解僱本地人。勞工處已完成調查42宗個案，當中41宗不成立，孫玉菡表示「可能大家之間溝通嘅誤解，或者資訊唔清楚」。

有一宗涉及餐飲業的個案，孫玉菡指處方幾天前完成調查，並聽取僱主的解釋，很快便會有定奪。一旦屬實，僱主將會被禁止輸入外勞兩年。

初步都覺得證據有喺度，但我哋都應該要行晒（程序），畀晒僱主機會解一次，係咪有啲地方我哋唔知啊，係咪有啲資訊我哋唔掌握啊……我覺得要好公正咁做一個決定。 勞工及福利局局長孫玉菡

孫玉菡希望能向社會及僱主清晰表達政府保障本地人優先就業的訊息。（梁鵬威攝）

相信大部份僱主「乖」 如揭違規政府「一定唔手軟」

如果這宗個案屬實，連同早前淨康集團的案例，孫玉菡相信能向社會及僱主清晰表達政府保障本地人優先就業的訊息。

如果發現有（違規），我哋一定唔手軟，嚴厲地進行呢個行政制裁…… 我相信大多數僱主都係乖嘅，但總係有少數想捐窿捐罅，想喺啲地方走啲捷徑嘅。咁唔得，呢個一定講得好清楚。 勞工及福利局局長孫玉菡

飲食業已輸入1.5萬名外勞。（資料圖片/吳美松攝）

投訴屬實宗數與工會感受有落差 孫鼓勵工友投訴

勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮表示收到200多個工友求助，部份涉及「長工變炒散，散工變冇工」，大部份人擔心影響工作機會，剩下約60人願意實名向勞工處投訴。

工會代表及工人的「體感溫度」，與勞工處查明屬實的個案數字，似乎處於「平行時空」有落差。政府調查是否遇到困難？孫玉菡回應時多次強調是政府「主動搵工會幫手」，要求他們主動聯絡可能受屈的工友。

我哋直頭主動同啲工會講「請你哋幫手」，要同工友講唔好擔心，唔好有任何覺得「哎呀，我又唔講啊，無謂啊」……如果覺得受到唔公平嘅對待，要主動向我哋投訴，係我哋搵工會先。 勞工及福利局局長孫玉菡

孫玉菡鼓勵受屈的工友舉報懷疑違規個案，一旦有發現「我哋一定唔會手軟」，嚴厲地向僱主施加行政制裁，但他相信「大多數僱主都係乖」。（梁鵬威攝）