孫玉菡專訪｜三理由拆解｢高才｣不同｢雙非｣　零星來港產子無搶資源

首批1.3萬宗已到期高才通申請當中近半不續簽，未來5個月即將多2萬名高才簽證到期。勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪時說，打聽得知有人找不到心儀工作或有新發展，承認要思考方法接觸不續簽者。不過，對於前特首梁振英多次借「雙非」質疑人才計劃有漏洞，只為拿身份證後回內地，孫玉菡直言「高才」與「雙非」不能同日而語，來港產子「唔排除有，但應該好少」，料屬零星個案。



孫玉菡列舉三個理由，認為人才不會搶佔本地人資源：一、高才學歷好，創造經濟價值；二、高才較年輕，醫療需求低；三、高才不續簽，子女要退學離港，只酌情讓其讀畢該學期。他理解社會擔憂有新人口來港，但呼籲公道看待「佢都付出好大，佢連根拔起嚟到呢度」，坦言人才政策不會一成不變，會動態檢視微調修正。



勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

梁振英頻提「港人優先」 借「雙非」抨高才通

22萬人透過各項人才計劃來港，引起全國政協副主席梁振英兩周內六次發文關注，告誡人才計劃勿重蹈「雙非嬰」覆轍，敦促政府檢視人才來港的成效，以及對醫療、教育、住屋等資源分配的影響，引用《基本法》力陳香港永久居民身份不能「打折促銷」，呼籲政府加強審批，保障港人權利，又反問棄續簽高才子女要退學嗎？

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪。（王海圖攝）

孫玉菡：父母簽證到期子女須離港 最多短暫延期退學

「100個有5個啦，可能個小朋友嚟香港讀書嘅。」孫玉菡接受《香港01》專訪，為外界對人才計劃的連番質疑解話。他說，46%不續簽的高才之中，有約4分之1申請子女來港，根據兩年前問卷統計，有14%子女在香港讀書，「如果你乘一乘4分1，再乘14%嘅話，我哋估計就係低過5%（來港讀書）」，形容高才對續簽很有信心，才會帶子女來港。

坊間質疑高才不能續簽後，子女是否要離港。孫玉菡確認父母簽證到期後，子女就要退學離港，最多只會酌情短暫延期，「譬如簽證5月到期，學期到七月，你都比佢讀埋嗰兩個月呀」，下個學年就不能在港讀書。

佢哋通常喺原居地讀緊好學校，離開嚟香港插班本身都唔易啦。如果兩年後續簽唔到，咁佢小朋友簽證就完，要返去原居地再讀書，佢都幾大件事，無話一定畀個位你㗎，你再插過學校好艱難。 勞工及福利局局長孫玉菡

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪。（王海圖攝）

不認同搶佔教育資源 學校無加班、適齡學童下跌

根據高才通續簽網上問卷結果，82%申請人的受養子女正在或計劃在香港讀書，近40%就讀政府資助學校，社會有聲音擔心搶佔教育資源，孫玉菡明言不認同。他說，高才子女來港讀書不至於令學校要加班應付，「佢個班多一個人、多幾個人都係嗰班咋嘛，嗰班都係咁多個老師，學校都係咁多資源」，教科書商、校服公司、校巴公司、補習社則會多了生意，「好多我見係補英文，補習社生意咪多左。」

孫玉菡引用適齡學童數據，力陳高才通不影響教育資源。他說，目前適齡小一生約49,000人，2031年跌至38,000人，已計及人才影響；至於12歲入讀中一生組群目前有59,000人，2031年跌至50,000人。

就算計及高才有啲細路嚟，入學個數目逐年咁去跌嘅，呢個唔需要大家過份去擔憂。 勞工及福利局局長孫玉菡

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

高才年輕少用醫療資源 有收入遑論申請綜援等資助

至於高才搶佔醫療資源的質疑，孫玉菡說高才較為年輕，大多40歲以下，「用醫療嘅機會真係少，如果收入高嗰啲更加傾向私人醫療」，醫療需求一定低，主要是年長人士醫療需求最多，更遑論會申請綜援等社福資助，「佢都有收入，攞唔到㗎」。

你話生BB嗰啲數目，我唔排除有，但數目應該好少。如果身份係內地，貿然係香港產子嘅話呢，佢返去接軌都唔容易。 勞工及福利局局長孫玉菡

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

不排除有人來港產子 料屬零星個案

不過，內地社交平台「小紅書」湧現大量「來港生仔攻略」，教導內地女子利用香港法律漏洞，藉著來港讀書、或以專才、高才等身分來港，然後「極速懷孕」在港誕子。孫玉菡認為，來港產子屬零星個案、應該好少，「高才都嚟咗一部分啦，但我哋出生率都係咁上下」，形容高才都是有能力之士，一定要很有信心來香港可續簽，才會有意願將小朋友帶來香港。

他強調人才來港一定要跟隨香港規矩，任何違反規則的事，都不會容許。

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

孫玉菡反駁「高才」不同「雙非」

「高才」比喻為「雙非」的指控，孫玉菡亦有回應。他直言「高才同雙非係不能同日而語嘅」，解釋高才學歷好、收入水平很高，「係大家爭奪嘅對象嚟，唔係話佢隨便選擇嚟，佢哋選擇香港都係對香港投信心一票，認為香港係可以發展之地，我哋要珍惜佢哋對我哋信任」，形容高才為香港創造經濟價值，甚至其子女「通常都係精叻嗰啲，佢都希望佢可以成材㗎嘛」，高才可補充年輕人口下跌的問題。

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

專才穩樓市屬偽命題？

孫玉菡：是地產界人士告知「外來人」租樓多

孫玉菡早前力陳人才的好處時，曾指「人才令住宅空置率穩定」，不過地產建設商會執委會主席梁志堅坦言人才對空置單位有裨益，惟暫時未見需求很大，刺激租務交投作用也未算顯著。

何解呢幾年間我哋見到個樓市，尤其租樓嗰度好蓬勃，租金一路上緊，所以睇到有好大需求。 勞工及福利局局長孫玉菡

孫玉菡說當時是根據20至34歲群組十年間減少24萬人口，「其實最近呢五年跌得仲西利，跌咗好多」，如果其他因素不變，對單位需求應該會下跌，但租務市場一直上升。

被問到會否只是反映香港人未有信心入市，他說曾向地產界人士了解，獲悉當中不少租客都是「外來人」，一方面是高才，有3分2人在香港定居；另一方面，大學收取很多非本地畢業生，「好多都夾份出去租樓，喺香港住」，令到單位需求增加。

勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪。（梁鵬威攝）

孫玉菡：高才連根拔起來港付出大 呼籲顧及情感

孫玉菡表示，明白任何新政策或有人才加入香港，社會有不了解、擔憂也合理，但呼籲要公道評論，顧及高才的情感，形容「佢都付出好大，佢連根拔起來到呢度，其實佢適應期比本地人更難，佢都希望我哋理解佢難處啦」，形容大家要多從對方角度思考。

佢都付出好大，佢連根拔起來到呢度，其實佢適應期比本地人更難。 勞工及福利局局長孫玉菡

不過，他坦言人才政策不會一成不變，「就算高才通都有微調修正，所以都係動態去睇」，舉例香港人口老化下檢視社會長期需求，或者根據高才通實質運作經驗，持續檢視微調空間。