日本IB狀元「回歸」讀港大工學學士精英課程：香港學術聲譽卓越

香港大學工程學院於2025新增工學學士精英課程，學生可於二年級自由選修一門工程專科，吸引優異學生入讀，當中包括應屆日本IB（國際文憑大學預科課程，IBDP）狀元Aryan SOKHIYA。



本身是印度人的Aryan SOKHIYA，在香港經歷兒童及小學時期。他這次決定「回歸」本港及入讀港大工學學士精英課程，除了課程特點外，也有另外四大原因：曾在香港生活過；香港的學術聲譽卓越；他的日語水平不足以應付在日本學習，而港大則以英語授課；非常認同精英工程計劃的願景。



日本IB狀元印度出生 跟父親來港生活 在本港讀小學

IB（國際文憑大學預科課程，IBDP）狀元Aryan SOKHIYA在印度出世，後跟隨父親來港居住，在香港就讀小學，其後再轉到日本生活，在當地讀中學並應考IB課程，成為今年其中一位取得45分滿分狀元，「回歸」香港入讀港大工學學士精英課程。

Aryan說，在備考的兩年間中每天都會花上幾個小時學習，加上不斷加深對學科內容的理解，讓他在準備考試時擁有紮實的理論基礎。他亦提到自己起初對該選擇哪條學科路線感到非常困惑，但隨着逐漸理解工程學在現實生活中的應用，才確定在大學攻讀工程學的志向。

選擇來港原因：港大以英語授課 日語不足以應付在日本上課

被問及為何回港及入讀港大，他表示，因曾在香港生活過，並且香港的學術聲譽卓越。此外，他提到日本提供英語授課的工程類課程選擇有限，他也只能進行日常的日語交流，並不足以應付日本大學用日語專修的工程專業，因而促使他申請香港的院校。他還補充，通過線上與香港大學的幾位教授會面，非常認同他們對精英工程計劃的願景，以及該課程在一年級結束後，可靈活選擇主修，使他決定入讀港大。

對於未來方向，Aryan指從目前所處的階段來看，要預測四年後甚至一年後的職業方向都相當困難。「不知道我想進入哪個行業，我對許多工程領域都有興趣，但是我對哪個領域最熱衷，仍需探索。」因此在初期階段，他表示會重點探索那些能激發熱情的工程專業方向，及在此基礎上決定未來希望落腳的地理區域。

印尼華僑女生以英國高4科A star入讀

來自印尼的陳安（Tansi Lucy）表示，在8或9年級的物理專案中開啟了對工程學的興趣，並對親手設計和建造的過程着迷。她在英國高考（GCE A-Level）中，數學、經濟、物理和化學四科都取得A star成績（最高分數）。

陳安表示，在備試期間提前預習和做大量試卷，以掌握考試題型，她更會用錯題本記下常犯的錯誤，以免重犯。

她選擇香港大學主要是考慮到職業發展前景，認為港大提供多元探索機會，如實習計劃和本科生研究項目等。至於為何選擇工學學士精英課程，她指關鍵亦在於其靈活性。她認為這能讓她在選擇專業方向前，深入探索工程學的多個面向。

DSE最佳6科37分港生 為興趣選擇入讀工程

DSE中學文憑試最佳6科成績達37分的林以康（Max）表示，他在中四時已經確定對工程的興趣，因此選擇了這個課程。他相信透過這個課程，能在學習的同時明白自己在做什麼。

林以康說，他在DSE考試前的最後時刻才開始溫習。他認為上課時專心聽講，並在課後自行溫習才是最有效的方法，而不需要依賴額外的補習。這樣做不僅能讓他有時間去做自己喜歡的事情，也對考試有幫助。

3人認為香港工程業前景廣闊

對於香港工程業的看法，Aryan SOKHIYA認為香港未來的工程學發展前景廣闊，將成為創新和技術的中心。陳安提到雖然香港傳統上被視為商業和金融樞紐，但其工程技術與印度尼西亞等國相比更為成熟；而且由於香港與內地非常接近，那裡的工程是主要領域，能提供良好的學習機會供希望深入工程領域的學生。林以康亦指香港的地理位置優越，作為國際港口，方便連接內地和國際市場。

港大工程學院新增工學學士精英課程，和工學學士與人工智能理學碩士聯合課程。香港大學工程學院副院長 (本科課程教學) 謝堅文表示，經JUPAS大學聯招入讀的學生，最佳五科成績平均分36.8分，本地及非本地收生比例為51%比49%。

院方表示，截至8月20日，工程學院取錄413人；兩個新課程中的工學學士精英課程收生人數為39人，而工學學士與人工智能理學碩士聯合課程收生人數為24人。