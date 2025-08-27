東涌東站冒牌磚｜港鐵今午報警︰分判商未能釋除物料和文件真實性

港鐵工程疑出現冒牌牆磚，東涌延線東涌東站興建工程有分判商疑在工程期間，使用內地牆磚冒充指定德國品牌牆磚，砌牆後才被揭貨不對辦，承建商拆卸牆身重建。港鐵今晚（27日）公布，由6月起反覆追查核實分判商提交的有關文件，惟分判商未能釋除物料和文件真實性，讓總承建商或港鐵滿意真實性，最終經審慎查明驗證後，今午已向警方報案。



據了解，負責採購牆磚的分判商是堡柏建設（香港）有限公司（Kassel Park Contracting (HK) Company Limited），於2023年成立，提供內地YiTong冒牌磚，而非合約指定的德國品牌YTong磚。



港鐵東涌綫延線東涌東站工程中，有分判商疑似提供非合約指定品牌的牆磚，砌牆後才被揭貨不對辦，需拆卸牆身。（消息人士提供圖片）

正興建的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，承建商使用非合約指定品牌的材料，砌牆後才被揭貨不對辦，需拆卸牆身。（消息人士提供圖片）

港鐵今晚回應冒牌牆磚風波，強調十分重視鐵路項目的監管及工程質素，在不同環節監督施工進度、質素及安全，總承建商負責保證直接使用的物料，以及所聘用的分判商使用合乎規格、守則和標準的物料。

港鐵表示，今年6月初收到「捷威建材有限公司」的電郵，內容質疑其中一名分判商提供的磚材是否來自獲授權生產商，港鐵立即以項目擁有人的身份，指示總承建商徹底核查有關情況。

港鐵又指，相關物料被用於砌造車站設備房間的非結構性間隔牆，由總承建商透過招標聘用的分判商負責採購及進行工程，工程於今年6月開始。經連番查問下，總承建商表示相關磚材批次不會在是次工程中使用。

興建中的港鐵東涌綫延線東涌東站工程。（資料圖片／梁鵬威攝）

港鐵續指，自六月以來多次透過總承建商，要求負責的分判商提供磚材來自獲授權生產商的證明，由6月至今反覆追查核實分判商提交的有關文件，惟分判商未能讓總承建商或港鐵滿意真實性。最終根據今日搜集的資料，已向警方報案。

港鐵強調，致力確保獲提供的物料質量符合規格和要求，重申自6月起已嚴正跟進事件，並已指示總承建商提交全面的報告。港鐵會對報告進行獨立檢查及核實，並會根據與總承建商的合約條款，嚴肅跟進事件，並全力配合警方調查。

根據公司目前的評估，是次事件不會影響東涌東站建造工程的整體進度，亦不會對港鐵公司帶來額外開支。港鐵會繼續責成和督導總承建商按合約，按時、按質、按量完成工程，並研究進一步加強監察措施。