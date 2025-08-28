機器人代替保安惹熱議　5公屋屋邨試行　有機械人暫收隊年尾復出

將軍澳日出康城領都管理處早前建議減少保安員數量，並以「禮賓機器人」取代之，引起社會討論。事實上，房屋署今年初起陸續在5條屋邨試行應用巡邏機械人「小保」和清潔機械人「小清」，不過記者上周五（22日）在試點之一的石排灣邨卻未見其「出動」，有保安透露因合約期完結，機械人暫時「收隊」。房屋署回覆指在邨內試行3至6個月效果理想，署方正採購，預計兩款機械人第四季再投入服務。



今年6月房屋局局長何永賢到石排灣鄒視察巡邏機械人「小保」和清潔機械人「小清」。（何永賢Facebook）

石排灣邨兩款機械人無「出動」

記者上周五（22日）到試點之一的石排灣邨，未見兩款機械人「出動」，有保安透露因合約期完結，兩款機械人被暫時收回。

據房屋署簡介，巡邏機器人「小保」在邨內巡邏期間會進行定點拍攝，讓管理員透過鏡頭監察各地實時情況；倘遇違規情況，如有人在屋邨踩單車、吸煙或高空擲物等，「小保」會發出廣播提醒勸阻。至於清潔機器人「小清」則可協助掃地，讓清潔工人專注抹窗，減輕其工作負擔。

街坊周女士憶述，該機械人巡邏期間須由一名管理處人員看守，被問對居民作用大否，她說「不知道」。（蘇樂瑤攝）

大部份受訪居民不知機械人用途

大部份邨內街坊表示雖然曾見過保安機械人在邨內巡邏，但不清楚用途。街坊周女士憶述，該機械人巡邏時須由一名管理處人員看守，被問對居民作用大否，她說「不知道」。街坊鄭女士則認為，真人保安員優於機械人，因為可以解答居民疑問。

街坊鄭女士則認為，真人保安員優於機械人，因為可以解答居民疑問。（蘇樂瑤攝）

石排灣邨兩款機械人暫收隊 房屋署：第四季再投入服務

房屋署回覆查詢時證實，已試行應用清潔及保安機械人3至6個月，效果理想，因此現正採購，預計兩款機械人將於今年第四季再次投入服務。房屋署指會繼續留意機械人的發展，吸納更多具成本效益的新科技，協助日常屋邨管理工作，提升屋邨管理的效率及服務質素。

房委會目前在5條屋邨試行應用機械人，包括石排灣邨、皇后山邨、興東邨、東滙邨及嘉福邨，主要用作清潔及保安巡邏用途。

區議員：無削減清潔及保安人手

南區區議員張偉楠解釋，計劃仍屬試行階段，需測試兩款機械人是否適用於石排灣邨，所以合約期較短。他說「如果唔啱用但簽咁長，其實都係浪費納稅人錢」，若效果理想才簽署長期合約。

張偉楠指，試行期間石排灣邨只有一部保安機械人，而且無法透過AI功能對答。他說由於邨內女保安佔多，若發現居民抽煙等違規情況，雙方經常有爭執，而保安機械人有助減少正面衝突，而且其配備的攝錄鏡頭可提高阻嚇力。

張續說，邨內清潔機械人則有兩部，分別在兩幢大廈同時運作，每隔兩至三周轉換到另一幢大廈；由於該機械人無法自行「坐升降機」到不同樓層，因此須由一名職員協助操作。他又指，添置機械人後並無削減清潔及保安人手，反而有助提升邨內質素。