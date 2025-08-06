七旬婦化白骨｜房屋署未接申報居住情況聯絡無果　收樓揭住戶倒斃

葵涌今日（6日）再揭發有獨居長者去世化白骨悲劇。早上10時許，房屋署職員聯同警方到葵盛東邨盛逸樓，擬收回一個單位，豈料登門只見一具化骨的屍骸攤在床上。警方到場經調查後證實，死者為單位77歲姓袁女住戶，將案件列作「屍體發現」，將安排為死者驗屍確定死因。



消息指，袁婦生前患有抑鬱症逾20年。房屋署回覆《香港01》查詢時表示，署方對此十分難過，根據紀錄，有關單位戶籍內只有戶主一人，而就有關個案，戶主沒有如期交回2024年10月發出的居住情況申報表，署方多番嘗試聯絡戶主不果；及至今年6月，房屋署向戶主發出遷移指示，並於7月31日終止租約，人員今日收回單位時發現遺體。



葵盛東邨七旬婦倒斃寓所。（黃學潤攝）

房屋署回覆查詢時表示，署方對今日發現的事件十分難過。根據紀錄，有關單位戶籍內只有戶主一人，戶主沒有欠租紀錄。目前，公屋租戶在入住後須每兩年申報其居住情況。就有關個案，戶主沒有如期交回2024年10月發出的居住情況申報表，房屋署人員已多次透過不同途徑嘗試聯絡戶主，包括致電、於不同時段上門家訪、發出通知書，以及聯絡社會福利署等。

署方稱，亦有聯絡戶主的親屬尋求協助，惟始終未能及早發現此不幸事件。職員每次到訪該單位門外，並沒有嗅到異味；過去亦未接獲與該單位有異味或其他問題的投訴。由於戶主未有依期交回居住情況申報表，房屋署遂於今年6月30日向戶主發出遷出通知書，並於7月31日終止租約，而今日採取行動收回有關單位時，在單位內發現一具遺體。房屋署會配合警方的調查。

據了解，袁婦並非社會福利署社工跟進的個案。社署回覆《香港01》查詢時表示，會嘗試尋找涉事長者的家人，以提供適切協助 。

據悉，涉事單位的月曆停留於2023年11月底，屋內的購物單據亦反映死者約在同期離世，推斷她已經死去超過一年半，遺體化成白骨在房間內床上趴着。警員到場調查，救護員證實該名77歲女子現場不治，警方已聯絡其兩名兒子了解，並召仵工將遺體舁送殮房。

這是本年第二宗獨居長者倒斃寓所化白骨的事件。今年5月7日，葵涌石籬一邨一名83歲獨居老翁丘伯倒斃家中，化為白骨才被上門收屋的房署職員發現。據知，警方初步估計丘伯或已離世逾一年，其骸骨在坐廁上散開，法醫需時撿回碎骨重組。

連同今次的個案外，本港自2013至今的12年間，至少發生7宗獨居者倒斃單位腐爛見骨、甚至化為骸骨的案件，當中6宗為房署上門追租或收屋時揭發。