八達通推實體卡定制服務留住珍貴回憶　擬推廣成旅客打卡紀念品

八達通近年積極推出不同服務滿足市民需求。八達通今日（28日）公布，與快圖美聯手推出定制卡面服務「MyStyle八達通卡」，用戶由即日起到南豐紗廠新開幕的沉浸式攝影體驗館，只要上載心愛的相片，便能將珍貴的回憶印製成專屬八達通卡，等待約15分鐘便可領取，售價為128元，不設按金及儲值額。用戶也可選擇上網定制，最快3日後便能在快圖美共54間分店領取。



八達通高級消費業務經理李文菁表示，計劃向內地旅客推廣上述服務，他們在香港各區打卡旅遊後，同樣可定制八達通卡製作成旅遊紀念品，或作為手信送給親朋好友。不過她強調，公眾人物、敏感詞彙及卡通漫畫人物等不可定制。



南豐紗廠新開幕的「FUJIFILM House of Photography沉浸式攝影體驗館」即日起提供個人八達通定制卡面服務「MyStyle八達通卡」。（歐陽德浩攝）

用戶也可在網上定制八達通卡，並選擇到快圖美共54間分店領取。（歐陽德浩攝）

八達通與快圖美聯手推出定制卡面服務「MyStyle八達通卡」，用戶只要上載心愛的相片，例如與家人的合照、人生中特別的時刻等，配合快圖美的印刷技術及DNP打印設備，便能將珍貴的回憶印製成專屬八達通卡。目前定制服務只限成人版八達通卡，售價為128元，不設按金及儲值額。

南豐紗廠提供即場製作專屬八達通卡 等約15分鐘可領取

其中南豐紗廠新開幕的「FUJIFILM House of Photography沉浸式攝影體驗館」，提供即日定制即日領取的服務。用戶只要用手機掃瞄機器螢幕的二維碼，連接網站後上傳相片，再在螢幕上自行拉大、縮小或裁剪相片，確認後即場付款，等候約15分鐘便可領取。

用戶也可在上網定制八達通卡，確認後可在快圖美共54間分店領取，等待時間最快3日，最長保存期3個月；用戶也可選擇順豐送往填寫地址，需另外支付運費33元。

目前定制服務只限成人版八達通卡，售價為128元，不設按金及儲值額。（歐陽德浩攝）

▼「MyStyle八達通卡」定制流程一覽▼



擬向內地旅客推廣 打卡後製成紀念品或手信

八達通高級消費業務經理李文菁表示，早前推出多款手機八達通動漫卡面後，有不少市民反映希望可定制實體八達通卡面，因此為了滿足市民需求，與快圖美花經過數個月時間合作，終推出「MyStyle八達通卡」。

李文菁又指，八達通計劃向內地旅客推廣定制服務，他們在麥當奴道或堅尼地城等景點打卡旅遊後，同樣可揀選心愛的相片定制八達通卡，製作成旅遊紀念品，或作為手信送給親朋好友。「佢哋訂完張八達通卡，可能下個月再返嚟玩先拎，都係綽綽有餘。」

八達通高級消費業務經理李文菁。（歐陽德浩攝）

由於「MyStyle八達通卡」僅供個人使用，不得轉售、分發或用於任何商業用途。（歐陽德浩攝）

公眾人物、敏感詞彙及卡通漫畫人物等不可定制

不過並非所有相片都能夠定制，包括公眾人物、明星、卡通漫畫、品牌商標、商品翻拍、敏感詞彙、含猥褻、色情或褻瀆性內容，或是來歷不明的相片。由於「MyStyle八達通卡」僅供個人使用，不得轉售、分發或用於任何商業用途。

李文菁補充指，若涉及到商業用途，企業可向八達通查詢企業版八達通，同樣只要提供相片或設計圖案，完成後可送給員工或合作夥伴。